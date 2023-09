Barbie Mania, addio: il colore della stagione autunno-inverno è questo

Con la fine dell’estate è tempo di dire addio alla Barbie mania con il rosa che lascia il posto a un altro colore: eccolo per voi!

Quella del 2023 è stata un’estate nel segno del rosa. A rilanciare questo colore è stata la pellicola di “Barbie” in cui i look pink della protagonista, interpretata da Margot Robbie, hanno fatto breccia nel cuore del grande pubblico, scatenando un amore sfrenato per questa nuance. Ma ora che l’estate è finita, c’è un’altra tonalità che sta spopolando: si è già aggiudicata il primato di essere il colore più di moda della stagione autunno-inverno.

Il film dedicato alla fashion doll più famosa al mondo è stato il tormentone dell’estate, raggiungendo un record al botteghino e rilanciando il rosa come must-have della stagione estiva. E i social ne sono stati la prova, visto che è stato un proliferare di scatti e video in cui le influencer hanno indossato il rosa dalla testa ai piedi, riproducendo gli outfit indossati da Barbie nella pellicola.

Ma ora che l’estate è giunta al capolinea, è tempo di riporre nell’armadio i capi tinti di rosa e lasciare il posto a modelli più autunnali, prediligendo quelli in una particolare tonalità, che si sta già dimostrando la protagonista del momento. Andiamo a scoprire di che colore si tratta.

Il colore della stagione autunno-inverno: è super chic e molto versatile

Con la fine dell’estate è tempo di riporre i capi più leggeri, per lasciare spazio a quelli autunnali, cavalcando le tendenze del momento. Nelle prossime settimane, oltre ai modelli da non farsi sfuggire, come il blazer dalle spalle over e i capi dalle trame tartan, c’è un colore protagonista assoluto della stagione autunno-inverno.

Il colore che vedremo un po’ ovunque nei prossimi mesi è il grigio, che prende il posto del rosa, tra i trend dei mesi scorsi, tingendo capi di ogni tipo.

Questa nuance sarà talmente di moda che la vedremo declinata in giacche, cappotti, vestiti, pantaloni, scarpe, borse e completi. Il grigio diventa così il nuovo nero, permettendo di sfoggiare look chic e super raffinati – sia per donna, sia per uomo – senza tuttavia spegnerci troppo.

Si tratta di una nuance considerata tra le più eleganti in assoluto, molto apprezzata per la sua grande versatilità, visto che può essere abbinata un po’ con tutti i colori. Il grigio si può, infatti, indossare con capi dalle nuance tenui, creando look senza tempo, oppure smorzarlo con modelli dai colori più forti, come il rosso e il verde, per creare un gioco di contrasti contemporaneo.

Nel tempo gli stilisti sono stati conquistati dal grigio, ritenuto un non colore come il bianco e il nero, tra cui per esempio Giorgio Armani. Il mostro sacro della moda negli anni ’80 ha dato vita a una particolare variante, battezzata con il nome di greige, mixando grigio e beige. Questo colore unico ha reso il fashion designer noto come ilRe del Greige, portandolo a proporre anno dopo anno questa variante di grigio che ritroviamo anche nella sua collezione uomo autunno inverno 2023-2024.