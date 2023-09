I trucchi facili per prolungare l’abbronzatura ben oltre l’estate

State cercando qualche trucco e suggerimento per prolungare l’abbronzatura ben oltre l’estate? Li abbiamo trovati per voi.

Questa estate, al mare o in montagna, ci siamo dedicati con particolare cura alla nostra abbronzatura. Muniti di crema protettiva spalmata plurime volte, magari di quella arricchita con la vitamina C che rende il colorito più dorato, ci siamo sdraiati al sole come lucertole pronte a catturare tutti i raggi del sole che arrivavano.

E ora? Ora che siamo tornati a casa, alla nostra routine quotidiana, ma vogliamo comunque cercare di preservare il più a lungo possibile la tintarella ottenuta con fatica in vacanza? Non disperate perché ci sono dei piccoli accorgimenti e trucchi che ci permettono assolutamente di conservare la nostra abbronzatura ben oltre l’estate. Siete pronti a scoprirli tutti insieme a noi? Mettetevi comodi perché ci sono diversi tips da segnarsi assolutamente.

Come prolungare l’abbronzatura più a lungo

Cercare di mantenere l’abbronzatura più a lungo è un desiderio che in tanti hanno. Soprattutto magari per sentire che l’estate non è finita, oppure per farsi vedere dagli amici o ancora per sfoggiare quel vestito che secondo voi sta bene solo su una pelle particolarmente abbronzata.

La prima cosa importante da sapere è che se avete una buona base di colorito ottenuto durante l’estate, ora che siete tornati a casa, per mantenerla, basterebbe riuscire a stare 20 minuti al giorno all’aria aperta. Così facendo, infatti, si continua a stimolare la melanina e quindi ad avere un’abbronzatura bella luminosa.

Diffidate poi dall’idea che gli scrub “cancellino” l’abbronzatura perché non è vero. Se la pelle si sta un po’ squamando e quindi iniziate a spellare molto probabilmente è importante iniziare a fare un scrub leggero o un gommage proprio per eliminare le cellule morte.

Altro trucco molto importante per prolungare l’abbronzatura riguarda l’idratazione. Una pelle ben idratata, infatti, è nettamente più compatta. Rischia meno di desquamarsi e questo permette alle cellule del corpo di continuare a resistere con tutta la loro bella colorazione. Ultimo consiglio, non da poco, è quello di preferire la doccia al bagno (anche l’ambiente vi ringrazierà) e preferiamo dei detergenti gel o degli oli che idratano la pelle, non sono aggressivi e contribuiscono a mantenere la pelle luminosa e abbronzata. In ultimo, non dimenticate la crema corpo. Anch’essa contribuisce all’idratazione della pelle oltre che ad un effetto lenitivo importante che aiuta a mantenere l’abbronzatura più a lungo.