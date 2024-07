Maika irriconoscibile prima di Temptation Island: l’incredibile trasformazione della tentatrice

Il cambiamento è sconvolgente: ecco com’era davvero Maika Randazzo prima di partecipare a Temptation Island.

Ha conquistato tutti con la sua bellezza, e soprattutto Lino ma, a quanto pare, l’ammaliante single di Roma prima era completamente diversa da come l’avete vista nelle settimane scorse all’Is Morus Relais. Non crederete ai vostri occhi.

Se non avete mai visto le immagini del passato della meravigliosa tentatrice di Canale 5, preparatevi a rimanere a bocca aperta. La trasformazione fisica della protagonista di Temptation Island 2024 è stata drastica. Farete fatica a riconoscerla.

Temptation Island, la trasformazione estetica della tentatrice

Chi di voi ha seguito il viaggio nei sentimenti di Canale 5, che si è appena concluso, di certo avrà conosciuto le diverse coppie che si sono messe in gioco a Temptation Island 2024. Tra queste c’è stata una coppia che ha avuto un percorso particolarmente burrascoso, fatto di mancanze, scarsa fiducia e presunti tradimenti. Stiamo parlando di Lino e Alessia. I due protagonisti, originari di Napoli, sono usciti separati dal programma e a mettere in crisi la loro relazione, oltre alle differenze caratteriali e la loro incompatibilità, è stata anche la presenza di una tentatrice.

Nel villaggio dei fidanzati, infatti, Lino ha conosciuto una single di Roma, che gli ha fatto perdere la testa. Tra di loro sembrava essere già sbocciato un feeling speciale ma, a quanto pare, all’indomani del programma non si sono più frequentati. Di certo avrete capito di chi stiamo parlando. Lei è Maika Randazzo e ha conquistato Lino con la sua indescrivibile bellezza, la sua dolcezza e il suo stile. Non tutti sanno però che la tentatrice di Temptation Island 2024 prima di partecipare alla trasmissione di Canale 5 non era come ci siamo abituati a vederla all’Is Morus Relais.

Visitando il suo profilo ufficiale di Instagram, e dando un’occhiata alle foto meno recenti si nota innanzi tutto che un anno fa era mora, ma non è soltanto il colore dei capelli ad essere cambiato. Online infatti, circolano delle immagini che ritraggono Maika Randazzo alcuni anni fa, nelle quali la tentatrice era diversa.

Aveva una un’aria da ragazzina e portava i capelli castani con la frangia, lunghi e lisci. Molti pensano che la single di Temptation Island abbia anche fatto dei ritocchi al viso e abbia aumentato il volume degli zigomi e delle labbra e modificato la forma del naso. Non sappiamo se effettivamente sia effettivamente ricorsa alla medicina estetica o se il suo cambiamento fisico sia stato naturale, frutto del passare del tempo, ma quel che è certo che alcuni anni fa era diversa da come appare oggi in tv. Non c’è dubbio che sia bellissima, oggi come allora.