Bere responsabilmente? Meglio niente: studio illustra i danni del consumo moderato di alcol

Un recente studio ha dimostrato che bere alcol in modo moderato fa comunque male. Ecco qual è la scoperta e come agire.

Negli ultimi anni, gli studi sull’alcol sono stati davvero numerosi e tutti volti a comprenderne gli effetti sull’organismo in base alle varie quantità. Sebbene sia ormai noto che berne in modo esagerato sia deleterio per la salute, fino a oggi si pensava che consumare qualche bicchiere al giorno (specie se di vino rosso) fosse salutare.

Un nuovo studio, però, avrebbe screditato anche questa possibilità rivelando che l’alcol fa male a prescindere e in qualsiasi quantità e che, pertanto, sarebbe proprio meglio non berne affatto. Scopriamo, quindi, qual è l’ultima scoperta in tal senso e come agire per non compromettere la propria saluta.

Alcol: quanto è giusto berne? Un nuovo studio sorprende tutti

Che bere alcol non faccia bene è ormai di dominio pubblico. E questo sebbene ci sia sempre chi non si trova d’accordo con tale affermazione che, però, ha basi scientifiche più che solide. A tal proposito, una nuova ricerca pubblicata sul Journal of Studies on Alcohol and Drugs ha analizzato più di 100 studi legati al consumo dell’alcol, arrivando alla conclusione che anche berne in piccole quantità sia in realtà deleterio.

È infatti emerso che l’invito a bere alcol in modo moderato fosse in realtà più una forma di propaganda che il frutto di studi in tal senso. Anzi, anche tra coloro che bevevano alcol in modo moderato, il rischio di morte era più alto del 14% rispetto a coloro che non ne bevevano affatto. Ogni beneficio di questa sostanza è stato quindi estremizzato per anni, mettendo in ombra gli effetti negativi e distorcendo così ogni forma di risultato. Il tutto per un esito che sicuramente non piacerà a chi ama bere, ma che suggerisce che per mantenersi in salute sarebbe meglio evitare del tutto le sostanze alcoliche, fosse anche il vino.

Ovviamente ci saranno sicuramente nuovi studi in tal senso e che offriranno maggiori informazioni a riguardo. Nel dubbio, però, chiunque bevesse del vino ai pasti per star meglio potrà evitare di farlo e chi ama l’alcol, da oggi saprà che meno se ne consuma e meglio è per la salute. In questo modo, magari anche dietro parere del proprio medico, sarà possibile gestirsi al meglio per quanto riguarda le scelte da fare tutti i giorni. Scelte che riguardano tutto ciò che beviamo o mangiamo e in cui l’alcol rientra ovviamente a suo modo.