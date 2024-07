Alberto Angela rompe il silenzio: tutta la verità sulla Rai, ecco cosa sta succedendo

“Noos”, il programma di Alberto Angela, è stato davvero sospeso perché surclassato negli ascolti da “Temptation Island”? Il giornalista fa chiarezza

In estate la maggior parte delle emittenti Tv propongono un palinsesto caratterizzato da ben poche novità, ben sapendo che le persone disposte a stare davanti al piccolo schermo possano essere meno rispetto agli altri periodi dell’anno.

Qualche prima visione comunque non manca, ma in genere si tratta di qualcosa di scelto con cognizione di causa e con la convinzione che questo possa piacere quasi sicuramente a chi si trova a casa. A volte però ci si trova di fronte a sorprese che possono spingere a riflettere, come accaduto ad Alberto Angela e al suo “Noos”.

Il format, come è nello stile del giornalista, punta ad aiutare i telespettatori ad approfondire diversi argomenti di interesse generale così da arricchire le conoscenze dei telespettatori, ma senza toni eccessivamente pesanti che possono spingere allo sbadiglio. Trasmetterlo il giovedì, in concomitanza di “Temptation Island” in onda su Canale 5″, non si è rivelata però una decisione così corretta. Il reality, infatti, ha letteralmente surclassato la concorrenza, arrivando a superare in modo costante punte del 30%di share. Numeri davvero elevatissimi, che è sempre più raro trovare nella televisione generalista.

Perché la Rai ha sospeso “Noos”? Parla Alberto Angela

Capire se un programma sia gradito dei telespettatori anche sulla base degli ascolti è inevitabile. Questo vale un po’ per tutti, televisione di Stato compresa. Ed è per questo che sono in tanti ad avere storto il naso osservando i dati di “Noos” e “Temptation Island“. È come se si preferisca interessarsi alle corna degli altri piuttosto che arricchire il proprio bagaglio culturale. In realtà, dietro alle scelte di chi ha il telecomando tra le mani possono esserci diverse motivazioni.

In estate, infatti, può esserci bisogno di leggerezza, anche se si guarda la Tv dal mare, per questo può essere naturale interessarsi a quali siano i destini dei fidanzati che hanno scelto di mettere in discussione il loro rapporto grazie al format condotto da Filippi Bisciglia. Ma è stata davvero la differenza evidente a livello di riscontro a spingere la Rai a cancellare dal palinsesto Alberto Angela?

La Rai ha però voluto chiarire come stiano le cose con una nota ufficiale: “Noos risulta essere il programma tv più apprezzato secondo i dati del Qualitel e rappresenta bene quanto Rai continui a lavorare per la cultura, in un modo accessibile a tutti e a 360 gradi. E proprio in considerazione di tutto questo, l’appuntamento con il programma è solo rimandato”.

View this post on Instagram A post shared by il tempio news Giuseppe Scuccimarri (@il_tempio_news)

Non c’è stata quindi alcuna eliminazione dal palinsesto, l’azienda è orgogliosa di proporre un prodotto come questo, che può consentire di imparare qualcosa di nuovo anche semplicemente stando sul divano di casa. Non solo, Alberto Angela si trova ancora al lavoro per la realizzazione delle nuove puntate, che andranno in onda il 22 e il 29 agosto e il 5 settembre. Si è inoltre preferito evitare una contrapposizione con le Olimpiadi, altro evento importante di questo periodo che può condizionare il lavoro dei dirigenti di rete. Insomma, il ritorno dal mare per molti potrà essere occasione per imparare qualcosa di nuovo senza faticare eccessivamente.