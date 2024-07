Addio repellente da supermercato: grazie a questa ricetta fai da te le punture di zanzara non sono più un problema

Con pochissimi ingredienti puoi dire addio per sempre alle punture di zanzara e ai repellenti da supermercato.

Le basse temperature del periodo recente ci hanno aiutato a proteggerci da quella che, oltre al caldo, è una delle piaghe peggiori dell’estate: la puntura delle zanzare. Ora, però, la bella stagione ha finalmente fatto il suo ingresso in scena e si è portata con sé degli ospiti assolutamente poco graditi. In giro c’è chi ha già fatto scorta di repellenti, senza prendere in considerazione l’idea di affidarsi a rimedi naturali.

Scegliere i prodotti commerciali è sicuramente la cosa più facile per i consumatori che non sanno, probabilmente anche a causa del poco tempo a disposizione, che esistono dei rimedi fai da te che non sono solo alleati del risparmio ma anche dell’ambiente.

Quello dei prodotti contro le zanzare, per il prima e il dopo la puntura, è certamente un business ma da qualche tempo sempre più persone hanno deciso di dire no. Tanti preferiscono affidarsi infatti al loro ingegno realizzando così un repellente assolutamente efficace e a buon prezzo.

Rimedi naturali contro le zanzare, bastano due ingredienti per dire addio alle punture

Di questi tempi risparmiare non è mai sbagliato, quindi perché non scegliere dei rimedi contro le punture di zanzara facili da realizzare in casa? Occorreranno solo pochi ingredienti e il gioco sarà fatto. La prima cosa da fare è rimediare un contenitore, preferibilmente in vetro e dotato di dosatore spray, in questo modo sarà più facile posizionare il prodotto ottenuto sul nostro corpo. Dopo che avete rimediato il vostro flacone, riempitelo con 100ml di olio di Neem e con 50ml di gel di aloe vera.

L’olio di Neem è un prodotto originario dell’India che non si trova comunemente al supermercato. Tuttavia, per rimediarlo sarà sufficiente dirigersi in una qualsiasi erboristeria, un flaconcino da 100ml costa circa 5 euro. Questo prodotto ha tantissime proprietà ed è un vero toccasana per il corpo, in questo periodo è perfetto anche se usato come repellente contro gli insetti. Il suo odore li terrà lontani facendo passare loro la voglia di pungerci.

Il gel all’aloe vera, invece, ha proprietà lenitive e si mischia perfettamente con l’olio di Neem rendendolo facilmente assorbibile dalla pelle. Chi ha deciso di affidarsi a questa pratica è rimasto soddisfatto e difficilmente tornerebbe indietro, se state cercando quindi un rimedio naturale contro gli insetti questa è decisamente la soluzione che fa al caso vostro.