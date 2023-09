Caterina Balivo di nuovo all’attacco: “Gli autori vogliono così”, le parole della conduttrice

Caterina Balivo, al timone di oggi è un altro giorno, torna nuovamente all’attacco. Le parole della conduttrice non lasciano spazio ad equivoci.

La rete ammiraglia Rai ha scelto di puntare nuovamente su Caterina Balivo, storica conduttrice della prima rete. La nota showgirl e presentatrice è attualmente al timone di La volta buona, programma di intrattenimento della prima fascia pomeridiana. Difatti la trasmissione ha inizio subito dopo la fine del TG1.

Un salottino in cui si ospitano personaggi di spicco della televisione italiana. Cantanti, attori, sportivi raccontano alla signora Balivo le loro vicende personali allietando il pubblico a casa. C’è anche spazio per la promozione della soap Il Paradiso delle Signore, alla quale lo slot di Balivo fa da traino. Dunque un programma fresco ed allegro, con il quale trascorrere due ore di svago dai pensieri quotidiani. Tuttavia Caterina Balivo, nonostante la gioia di essere tornata in casa Rai, sembra non condividere le scelte autoriali.

I dissidi fra autori e conduttori fanno parte del mestiere. Del resto anche quello del presentatore è un lavoro artistico e ci sta avere divergenze di pensiero rispetto agli autori. Tuttavia per una buona riuscita del programma è bene trovare un equilibrio, senza cadere in dichiarazioni di cattivo gusto.

“Gli autori vogliono così” la dichiarazione di Caterina Balivo

La volta buona ha debuttato su Rai Uno lo scorso 11 settembre, con una frizzante Caterina Balivo al timone. Tuttavia l’avvio del programma non è apparso per nulla idilliaco. La conduttrice, infatti, sembra avere un rapporto non certo pacifico con gli autori. La conferma, però, è arrivata nel corso di una recente puntata.

Nel momento del gioco, in cui una persona che telefona da casa può vincere un piccolo premio, la padrona di casa si è lasciata sfuggire una frase che non lascia dubbi. Dunque la signora collegata da casa ha risposto esattamente al quiz, e nella fase successiva avrebbe potuto avere accesso al premio. Dunque fra la donne e il premio da vincere c’era ancora un altro ostacolo. A tal proposito, l’ospite in studio, Elena Santarelli, ha espresso il suo parere contrario, affermando: “No, un altro passaggio?”. “Lo penso anche io, ma gli autori vogliono così” risponde Caterina Balivo.

Resta da capire se si possa trattare di affermazioni di rito, dette in un momento in cui si vuole esprimere solidarietà al pubblico, o se è vero che la padrona di casa non condivide le scelte degli autori. Sta di fatto che fin dal primo momento, la signora Balivo non è sembrata convinta del nuovo progetto. A riprova di tali supposizioni, ci sono ancora una volta le parole della diretta interessata. “Non so se ci riusciremo, ma ce la metteremo tutta” la sua affermazione in occasione dell’apertura della trasmissione.