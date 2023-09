Annalisa, l’annuncio che fa sognare i fan: ora non aspettano altro

By

La meravigliosa cantante ha fatto sognare i suoi tantissimi e affezionati fan con il suo annuncio e loro non vedono l’ora, cosa ha detto Annalisa.

Annalisa fa impazzire continuamente tutti con il suo incredibile talento e la sua bellezza mozzafiato, da anni conquista un successo dietro l’altro ed è davvero inarrestabile. I suoi tantissimi fan non perdono occasione per riempirla di like e commenti pieni di affetto e complimenti, la adorano.

A farle ottenere un’incredibile visibilità in passato è stata la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. La nota ed amatissima cantante si aggiudicò il secondo posto, ma da quel momento ha iniziato a conquistare importanti successi e traguardi. Con i suoi brani è rimasta ai vertici delle classifiche musicali per tutta l’estate. Ha anche vinto il premio ‘Siae’ durante l’evento organizzato da RTL 102.5 Power Hits Estate 2023

È stata un’estate ricca di emozioni per Annalisa, non solo dal punto di vista professionale ma anche personale. Lo scorso 29 giugno è infatti convolata a nozze con Francesco Muglia, la loro storia d’amore era rimasta lontana dai riflettori fino a qualche mese fa. Di recente si era parlato di una presunta gravidanza, notizia che però lei stessa ha smentito sui social.

Annalisa con un annuncio su Ig fa impazzire i suoi tantissimi fan, loro non aspettano altro

Nelle scorse ore con un post pubblicato sul suo profilo Instagram l’amatissima cantante ha fatto sognare tutti coloro che la seguono e la amano, questi non stanno più nella pelle.

Il 29 settembre 2023 uscirà il nuovo album di Annalisa, intitolato ‘E poi siamo finiti nel vortice’. Nel post pubblicato su Instagram ha annunciato ai suoi seguaci la tracklist, loro non vedono l’ora di poter ascoltare tutti i brani. Sono in molti a pensare che i titoli siano accattivanti e curiosi, sono davvero curiosi, da settimane non aspettano altro.

Un utente le ha detto che da almeno dieci anni non era così euforico per l’uscita di un album. Ammaliante è anche lo scatto scelto dalla cantante, questo la ritrae in primo piano con uno sguardo travolgente e i capelli davanti al viso.

Annalisa come sempre è bella da togliere il fiato, tutte le volte che si mostra i suoi affezionati e tantissimi fan vanno sempre fuori di testa. Resistere davanti a così tanta bellezza e sensualità non è proprio possibile, infatti lascia sempre tutti a bocca aperta.