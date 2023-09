Tiziano Ferro, il racconto mozzafiato della proposta di nozze dell’ex marito Victor Allen: “Non ho fatto in tempo a girarmi che…”

Tiziano Ferro e la proposta di nozze a quello che ormai è l’ex-marito Victor Allen: tutto il pubblico commosso.

Tiziano Ferro, come un fulmine a ciel sereno, annuncia la separazione dal marito Victor Allen. Il cantante di Latina ha sempre mantenuto riserbo sulla sua vita privata, salvo parlare del suo matrimonio a sostegno della lotta per i diritti civili di tutti; anche in questo periodo di crisi, comunque, ha preferito il silenzio, nonostante ora che la situazione è definitiva ha deciso di comunicarla ai suoi numerosissimi fan.

Dopo quattro anni di matrimonio, dunque, Tiziano e Victor si sono detti addio, anche se a legarli ci saranno sempre i due bambini adottati, Margherita e Andres, con loro ormai da diverso tempo. Tantissimo dispiacere per tutti i fan di Tiziano, che comunque non hanno perso un minuto per dimostrare tutto affetto e vicinanza al cantante in un momento sicuramente delicato della sua vita; il ricordo di molti sarà poi di certo andato alla romantica proposta di matrimonio, davvero molto romantica.

Tiziano Ferro e Victor Allen si separano: dalla romantica proposta di matrimonio ad oggi

Nonostante la popolarità di Tiziano Ferro, Victor Allen è sempre rimasto lontano dai riflettori e lo stesso cantante non ha mai esposto la sua vita privata. Estraneo dal mondo dello spettacolo, Victor è stato per diverso tempo consulente Warner Bros. ed oggi ha una sua agenzia di marketing.

Dopo tre anni di fidanzamento, a fare la proposta di matrimonio è stato proprio Victor, come raccontato in diverse occasioni da Tiziano: “Non ho fatto in tempo a girarmi che lui era già in ginocchio con l’anello” il racconto del cantante, anche se ora purtroppo si trova a parlare di una situazione molto più complicata e meno gioiosa, ma che comunque può far parte della vita e anche di una relazione belal e intensa come quella tra lui e Victor.

“Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor” scrive Tiziano in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove a cuore aperto si confessa e racconta delle sue emozioni. “E’ un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli” spiega il cantante, che annulla i prossimi impegni con Mondadori (per la presentazione del suo primo romanzo) per rimanere negli USA coi suoi bambini.