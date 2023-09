Test dei capelli, il taglio che preferisci svela la tua vera personalità

Vuoi scoprire qual è il pregio che ti contraddistingue maggiormente? Grazie a questo test potrai scoprire subito la risposta che cerchi.

I test delle personalità aiutano a capire alcuni aspetti del proprio carattere e ragionare su alcuni tratti della personalità a cui magari non si presta la dovuta attenzione.

Se quello che ti interessa capire è qual è il pregio che più definisce il tuo carattere, questo è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è pensare a qual è il taglio di capelli che maggiormente preferisci e in base a esso troverai la risposta che cerchi tra i profili del test. Ti informo che il test va svolto per puro divertimento visto che non si basa su alcun tipo di prova scientifica.

I profili del test: il tuo taglio di capelli preferito

Se il taglio di capelli che preferisci è quello lungo significa che il tuo pregio principale è quello di essere una persona solare. Riesci sempre dedicare un sorriso alle persone che ti circondano e a migliorare la loro giornata: soprattutto quando vedi una persona triste, cerca di fare quello che puoi per donarle un po’ di allegria e trasmetterle la tua positività. Chi ti sta accanto è affascinato dal tuo modo di essere e vorrebbe riuscire ad avere la tua stessa allegria.

Se invece preferisci un taglio di capelli corto significa che il tuo pregio più grande è la determinazione. Quando ti metti in testa qualcosa è praticamente impossibile farti desistere o cambiare idea e per questa ragione ti concentri al massimo per portare a termine i tuoi obiettivi. Per quanto possa essere difficile riuscire ad arrivare al termine di ogni sfida, ti impegni più che puoi e, se per caso non dovessi farcela, almeno sai di aver provato e questo è ciò che ti serve per continuare ad avere fiducia in te stesso e nelle tue capacità.

Se invece preferisci un taglio di capelli medio significa che il tuo pregio è quello di essere una persona semplice. I tuoi valori principali sono la sincerità, la fedeltà e la giustizia. Non riesci a sopportare di essere circondato da persone che si comportino male nei confronti degli altri e che non diano rispetto, pretendendo solo. Per te infatti è importante avere degli amici che condividano i tuoi stessi principi e sui quali sai di poter contare sempre, visto che te sei sempre disponibile e vuoi un rapporto di reciproca fiducia.