Attestato di rischio auto: controlla subito se è scaduto perché è un guaio | Come risolvere subito

Attestato di rischio auto, fai attenzione alla scadenza. Se il documento è scaduto, potrebbe essere per voi un serio guaio. Ecco come risolvere.

Attestato di rischio auto, fai attenzione alla scadenza. Se il documento è scaduto, potrebbe essere per voi un serio guaio. Ecco come risolvere.

L’attestato di rischio è uno dei documenti più importanti della nostra automobile. Non tutti però sono a conoscenza del fatto che l’attestato di rischio ha una validità di 5 anni, periodo che inizia a partire dalla scadenza dell’ultima polizza. Una volta che si è superato questo termine, la classe di merito maturata nel corso del tempo non sarà più valida.

Di conseguenza, nel momento in cui si andrà a rifare una polizza assicurativa, l’eventuale applicazione dell’ RC familiare può essere determinante affinché non si parta dalla classe meno conveniente, che è l’ultima. Tutto questo ci fa capire quanto sia importante valutare se l’ attestato di rischio sia in scadenza o meno. Ma cosa fare nel caso in cui documento dovesse non essere più valido?

Attestato di rischio auto, controlla subito se è scaduto perché è un guaio

L’attestato di rischio è un documento davvero molto importante che contiene tutta una serie di informazioni relative alla storia assicurativa dell’intestatario, della polizza RC Auto. In questo documento sono riportati dei dati molto importanti tra cui il nome e cognome dell’assicurato e del contraente e quello della compagnia, ed ancora la formula tariffaria.

Su questo documento è anche indicato il numero della polizza e la scadenza così come il numero dei sinistri registrati negli ultimi dieci anni. Il documento contiene anche le indicazioni della classe di merito di provenienza e di assegnazione dell’assicurato. Ma come si fa a recuperare un attestato di rischio? In questo caso bisognerà andare direttamente presso la sede della compagnia assicurativa, muniti di documento di identità e documenti dell’auto. La compagnia quindi, depositerà presso la propria sede un documento tre giorni prima della scadenza della polizza.

Se l’assicurazione è stata stipulata online, è necessario avere un duplicato ma rimane comunque l’obbligo dei tre giorni prima che la polizza scada. Una volta scaduto l’attestato di rischio non sarà più possibile recuperarla e l’assicurato perderà la classe di merito maturata in passato. Di conseguenza, qualora alla scadenza dei 5 anni non è stato stipulato alcun tipo di contratto, in automatico si verrà ricollegati all’ultima classe di merito che è la quattordicesima.

Esiste un modo per poter ripartire però da una classe di merito più vantaggiosa ed è quello di usufruire dell’ RC familiare. In questo caso si eredita una migliore classe di rischio da un componente della propria famiglia. Questa soluzione è stata introdotta il 16 febbraio 2020.