Federica Pellegrini costretta a mollare: per il momento non può più andare avanti

Federica Pellegrini è sempre più protagonista anche dopo l’addio al nuoto agonistico. Ora deve mollare, almeno per il momento

Ha voluto nascondersi finché ha potuto per poi annunciarlo con fierezza a tutti. Ora la campionessa di nuoto, che si è ritirata già da qualche tempo da tutte le gare, è pronta a pensare a nuovi progetti suggestivi per inventarsi un nuovo ruolo.

Dopo aver sposato Matteo Giunta, Federica Pellegrini è in dolce attesa del suo primogenito. Per lei è stata un’estate all’insegna dell’amicizia e del divertimento mostrando così piena di gioia il suo pancione. La conferma della gravidanza è arrivata dalla stessa campionessa di nuoto con un post su Instagram dopo le indiscrezioni delle settimane precedenti.

Ora sarà mamma di una bambina concentrandosi di più sulla sua sfera personale dopo una vita trascorsa in piscina tra ansia e vittorie. La piccola nascerà tra dicembre e gennaio come svelato anche dalla sua dolce metà Matteo Giunta, l’allenatore che ha sposato la stessa Federica lo scorso anno.

Federica Pellegrini, un colpo di scena: ora dice addio

Poche ore è stata presente mostrando eleganza e sensualità allo store di Victoria Secret a Milano insieme al marito Matteo Giunta, sempre presente al suo fianco. Il pancino è sempre in bella mostra con un effetto davvero a sorpresa.

Dopo aver smesso con il nuoto, la campionessa italiana Federica Pellegrini è vogliosa di intraprendere una nuova strada. E così, dopo essere stata protagonista con il documentario “Underwater” più l’autobiografia intitolata Oro, ha lanciato la “Fede Academy” con sede a Livigno per dare la possibilità a tutti di partecipare ai corsi di tutti i livelli. Sul sito ufficiale è possibile consultare le date e gli orari per la campionessa italiana di nuovo, la più vincente della storia. Insieme a Matteo Giunta ha ideato questo nuovo progetto, al quale i due ci credono davvero tanto.

Pochi minuti fa ha voluto salutare tutti dopo un full immersion davvero suggestiva: “Bye bye Livigno. Termina la prima stagione della @fede.academy …. ORGOGLIOSA, FELICE E SODDISFATTA del mio team ( @matteogiunta @luca.de.monte @robertaioppi 🙌🏻) e di tutto quello che “forse” siamo riusciti a trasmettere ai ragazzi che abbiamo avuto sotto le nostre grinfie 🤣🤣#staytuned per le prossime date.. #fedeacademy 🏊🏻‍♀️🏊🏻💦”.

Ora è tempo di riposare per portare avanti a gonfie vele la sua gravidanza cercando così di arrivarci senza disperdere le sue energie. Un motivo in più per essere sempre al passo con i tempi, come ha sapientemente dimostrato per tanti anni nelle vasche di tutto il mondo.