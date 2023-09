Qui era solo un bambino con la sua mamma: oggi ha 46 anni ed è un famoso volto Mediaset

Mediaset è pronta a stupire tutti i suoi telespettatori nel corso della nuova stagione televisiva. Oggi scopriremo chi è questo simpatico bambino apparso sui social.

Su Instagram spesso può capitare di condividere dei ricordi. A farlo non siamo solo noi, ma anche le celebrità del mondo della televisione. Andiamo a vedere di chi è questo simpatico bambino biondo.

Sono diversi i volti che hanno fatto la storia di Mediaset e che sono riusciti ad entrare nel cuore del pubblico a casa. Dalla più famosa di tutte come Maria De Filippi, passando per Gerry Scotti e Barbara D’Urso. Negli ultimi anni però c’è una personalità che ha conquistato tutto il pubblico del Biscione grazie alla sua bravura nel gestire un programma in cui sono coinvolti dei sentimenti.

Se ancora non siete riusciti a capire di chi si tratta vi diamo un indizio. Il bambino biondissimo che in questa foto è ritratto con la madre ha a che fare con la tentazione. Andiamo quindi a scoprire chi è che ha postato questa tenera foto in compagnia dell’amata madre.

Oggi è uno dei volti più amati di Mediaset: la foto con la mamma fa impazzire i fan

Se non ci siete ancora arrivati nonostante gli indizi adesso vi daremo la soluzione. Infatti il bambino biondo in questione è Filippo Bisciglia che è da sempre legatissimo alla sua famiglia. Questo scatto fu pubblicato in occasione della festa della mamma. In una recente intervista a Verissimo, Bisciglia ha avuto modo di parlare un po’ della sua famiglia.

Ai microfoni di Silvia Toffanin il presentatore di Temptation Island ha affermato che al padre è stata amputata una gamba, una notizia che ha lasciato senza parole la padrona di casa. Nonostante questo duro intervento però il padre di Bisciglia ad oggi sembra stare bene, nonostante si ostini a provare a vivere come faceva prima dell’incidente. Ma la vera fortuna dell’uomo, come afferma Bisciglia stesso, è la moglie.

Si stiamo parlando proprio della signora che appare nella foto pubblicata su Instagram. Filippo ha rivelato che nonostante i 99 anni, la donna continua a stare al fianco del marito e soprattutto gli da una mano nelle faccende di tutti i giorni. Commosso al talk show Bisciglia ha affermato: “Mamma è la più forte“. Insomma se ad oggi il conduttore mostra una grande forza e carisma di sicuro l’ha ereditato dai suoi amati genitori.