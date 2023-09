Si tratta di un aspetto molto importante per la crescita di un bimbo: i 10 comportamenti di un padre esemplare. Ecco quali sono

Crescere in una famiglia piena di amore e di affetto non è mai così scontato. Ci sono infatti situazioni in cui uno dei due genitori – o entrambi – sono assenti e l’affetto per i propri figli viene meno.

Questo vale quindi per entrambi i genitori e non solo per la madre. Ma quando è possibile capire se la parte maschile si sta impegnando egregiamente nella crescita del proprio figlio? Ecco 10 comportamenti che dimostrano che è un padre esemplare.

I 10 comportamenti che dimostrano che è un padre esemplare

Il primo dei 10 comportamenti che sono in grado di dimostrare che si tratta di un padre esemplare è piuttosto scontato, e riguarda semplicemente la sua presenza. Essere presente con il proprio figlio, infatti, può essere un ottimo modo per far sentire i propri sentimenti al figlio. Seguire gli allenamenti, essere presente alle recite scolastiche e, soprattutto, nei momenti difficoltosi, come una visita medica, la febbre, ecc. Un altro elemento è quello relativo alla scelta della qualità e quantità del tempo passato con il proprio figlio. Stare insieme a lui o lei, infatti, non deve essere una cosa meccanica e inerziale. Quando si passa anche poco tempo insieme, facendo però molte cose piacevoli, vuol dire che c’è intesa e che il padre ci tiene a trasmettere affetto.

Anche il modo di dare una corretta disciplina al proprio figlio vuol dire essere presente ed esemplare. Spesso si tratta di uno dei passaggi più faticosi, ma provarci vuol dire dimostrare di essere un buon padre. Ragion per cui, il quarto comportamento consiste nell’essere un buon modello per il proprio figlio. È bene essere consapevoli che i bambini assorbono molto di ciò che sono i genitori, diventando molto simili a loro anche nei comportamenti. Il quinto comportamento è relativo alla condivisione della responsabilità. Essere collaborativi in casa e fuori con la propria moglie è un ottimo esempio da seguire per i propri figli.

Importante inoltre comunicare dei corretti valori. Questi devono esulare dalle cose troppo materiali e dal giudizio conformista. Si tratta di dimostrare che i valori sono meglio dei voti. Un padre esemplare, inoltre, cerca di incoraggiare l’indipendenza del figlio. L’affetto non deve sostituirsi alla paura costante di perderlo, dunque è bene che il figlio venga avviato gradualmente alla fase adulta. L’ottavo comportamento è molto semplice: dimostrare affetto. Spesso un genitore, per timidezza, non ci riesce. Ma è bene sapere che si tratta di un aspetto fondamentale. Amare il proprio figlio vuol dire anche amare sé stessi. Dunque è importante prendersi cura di sé stessi e comunicare l’importanza di non lasciarsi andare. Il decimo e ultimo comportamento è quello di continuare ad imparare sempre. Tutti noi cambiamo, ed è dunque adattarsi ai cambiamenti che interessano il proprio figlio e la propria famiglia.