Morgan, spunta il video degli esordi: irriconoscibile, boom di like su IG

Da sempre controverso ma sicuramente autorevole nel campo musicale, ecco com’era Morgan da giovane: il video conquista tutti i suoi fan

Classe 1972, Morgan è il nome d’arte di Marco Castoldi, musicista, cantautore, compositore, scrittore e personaggio televisivo italiano. Da sempre molto divisivo per quanto riguarda le sue posizioni e le sue esagerazioni, oggi è tra i giudici di X-Factor con Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, pronto a svoltare il futuro di qualche concorrente così come fece con Marco Mengoni, che ai tempi partecipò e vinse il talent proprio nella sua squadra.

Per quanto, quando si parla di arte e di musica, Morgan vanti una conoscenza davvero rara e che stupisce chiunque, in realtà il suo nome è spesso associato alle polemiche, più che alla cultura. La più recente è quella avvenuta a Selinunte, dove si è sfogato contro il pubblico durante un omaggio a Battiato ed ha pronunciato parole davvero offensive. In queste ore, però, è comparso online un video che lo ritrae giovanissimo: eccolo.

Morgan, eccolo nel 1993

Siamo nel 1993, Morgan ha solo 21 anni e ha fondato i Bluvertigo da un anno, anche se l’esordio ufficiale non è ancora avvenuto. Il loro primo demotape autoprodotto arriva infatti nel 1993, con il titolo di Note del poeta fingitore e il primo singolo esce nel 1994: Iodio. Il gruppo partecipa quindi al Festival di Sanremo nella categoria Giovani, ottenendo il terzo posto e scatenando molta curiosità nel pubblico ed anche nella critica. Nel 1995 esce quindi Acidi e Basi, seguito nel 1997 da Metallo Non Metallo: ecco quindi la svolta.

L’album, realizzato con la collaborazione di Mauro Pagani, gli consente di ricevere il Disco D’Oro per le 100mila copie vendute e, nel 1998, i Blevertigo si aggiudicano il premio come miglior gruppo emergente del Sud Europa agli European Music Awards. L’anno successivo arriva quindi l’ultimo album di quella che viene definita “trilogia chimica”, che si intitola Zero, il loro lavoro più complesso e più difficile da comprendere. Dal 2001 al 2004, però, i Bluvertigo iniziano a dedicarsi a dei progetti solisti per cui, anche se la band non viene mai ufficialmente sciolta, di fatto viene messa in secondo piano. Ecco Morgan, in un video del 1995, mentre parla della sua visione artistica con i Bluvertigo:

Al momento i Bluvertigo sono insieme e, dopo qualche live insieme avvenuta nel 2021, i loro fan non vedono l’ora di poter assistere a qualche nuovo progetto.