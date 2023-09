Filippa Lagerback senza parole per lo stupore: questa volta non ha avuto il controllo di tutto

Filippa Lagerback ha condiviso un momento particolare, lei che ama avere sempre tutto sotto controllo questa volta è rimasta stupita dalla situazione.

Occhioni azzurri, folta chioma bionda, sorriso angelico e fisico da statua. Il fascino di Filippa Lagerback è senza tempo: la bellissima ex modella svedese e conduttrice televisiva da decenni fa battere i cuori del grande pubblico.

Oltre a essere conosciuta per la sua carriera nello spettacolo, è seguitissima sui social, dove racconta la sua quotidianità, scandita tra lavoro e momenti in famiglia. Questa volta sul suo profilo Instagram ha catalizzato l’attenzione con un retroscena inaspettato, in cui lei stessa è rimasta a bocca aperta.

Nata in Svezia il 21 settembre 1973, Filippa Lagerback è approdata in Italia da giovanissima. A soli 20 anni inizia la sua carriera da modella, prendendo parte a shooting e spot pubblicitari, tra cui uno per la birra Peroni che la rende famosa al grande pubblico, rappresentando il trampolino di lancio della sua carriera. Da quel momento diventa molto richiesta e inizia anche il percorso da attrice e conduttrice. Nel 2005 arriva uno dei suoi impegni più importanti: condurre “Che tempo che fa” al fianco di Fabio Fazio.

La Lagerback è finita più volte al centro del gossip non solo per la sua carriera nello spettacolo, ma anche per la sua vita sentimentale. In particolare a far sognare il pubblico è da sempre il suo grande amore con il conduttore Daniele Bossari che le ha chiesto la mano nel 2017 durante la semi finale del “Grande Fratello Vip”. I due hanno una figlia, Stella oggi 18enne, e in tutti questi anni sono restati uniti, formando una coppia tra le più amate in assoluto.

Filippa Lagerback senza fiato: la sorpresa emozionante, i fan sono in tilt

Che Daniele Bossari sia da sempre innamorato perso della sua Filippa è risaputo. A confermare quanto il conduttore la ami è stato un suo romantico piano, con cui ha lasciato la classe 1973 senza fiato.

Il 21 settembre la conduttrice ha spento 50 candeline, una tappa importante che ha voluto festeggiare con il marito. Bossari per l’occasione ha organizzato una cenetta romantica a due come festa di compleanno, che in realtà, però, era solo una copertura.

Fingendo di portare la moglie al ristorante dove avrebbe prenotato un tavolo per due, in realtà le ha fatto un dono molto toccante: arrivata nel locale la Lagerback si è trovata davanti i suoi parenti e amici più stretti, provando emozioni fortissime. La conduttrice non si immaginava proprio una festa a sorpresa e ha condiviso la gioia vissuta con un carosello di foto pubblicato su Instagram.

“Una giornata così non potevo immaginarmi, fiori, messaggi, attenzioni, dolcezza e poi una festa a sorpresa di cui non avevo nessuna idea: io che so sempre tutto! Pazzesco, non so come avete fatto..!”, le parole che si leggono nella didascalia del commovente post, che ha fatto subito il pieno di like nonché di commenti di auguri e complimenti da parte dei fan.