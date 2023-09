Dopo l’olio Evo arriva l’olio Avo, la novità che tutti vogliono provare

C’è una grande novità! Nel nostro paese si è avviata la produzione di un nuovo olio da condimento: dopo quello Evo arriva quello Avo.

L’Italia è un paese in cui la tradizione gastronomica è molto importante, i prodotti che produciamo sono spesso un’eccellenza conosciuta in tutto il mondo. L’olio extravergine di oliva è uno di questi, il suo sapore particolare e la qualità del prodotto trattato con metodi naturali, è un punto di forza della cucina italiana. Ma è anche vero che dobbiamo essere sempre pronti a sperimentare e ad accogliere i cambiamenti.

In Sicilia un noto imprenditore che produce e commercializza certi tipi di frutta, ha deciso di sperimentare un nuovo prodotto: un olio non di oliva. L’imprenditore Andrea Passanisi, alle pendici dell’Etna, ha avuto questa idea già molti anni fa ma non lo convincevano i parametri della lavorazione troppo diversa da quella adottata per la produzione di olio di oliva. Si è confrontato con produttori esteri che già commercializzavano il prodotto per cercare di capire come avrebbe potuto metterlo sul mercato al meglio possibile.

Ecco la novità: l’olio di avocado.

Passanisi è da più di 20 anni che produce e mette in commercio l’avocado, ha fatto molte prove in questi anni per arrivare a produrre un olio da questo frutto tropicale, il suo intento era quello di affinare il procedimento di estrazione per farlo divenire il più simile possibile a quello dell’olio Evo. L’estrazione dall’avocado, nei posto di produzione esteri in cui l’imprenditore si è recato per imparare, avveniva ad una temperatura molta alta e si usavano prodotti di scarto. Questo non corrispondeva alla qualità che lui voleva raggiungere.

Dopo vari tentativi è arrivato a produrre l’olio ad una temperatura al di sotto dei 30° riuscendo così a mantenere intatta la qualità della materia prima. I processi e i macchinari per la produzione di questo olio sono gli stessi dell’olio di oliva; cambiano le temperature, i tempi di decantazione e la percentuale di acqua. Alla fine ha ottenuto un prodotto con grandi proprietà organolettiche e nutritive: ricco di polifenoli, grassi monoinsaturi, magnesio, potassio e vitamina D come si è stabilito tramite le analisi microbiologiche.

L’olio di avocado ha un sapore fresco e delicato, ha molteplici proprietà ed è anche molto stabile alle alte temperature; si può usare come condimento per le verdure, la pasta anche nei dolci al posto del burro e persino in cosmetica. Prodotto con frutti coltivati alle pendici dell’Etna potrebbe divenire l’ennesima eccellenza italiana in campo gastronomico.