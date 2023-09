Valeria Marini, il retroscena doloroso su Vittorio Cecchi Gori: cosa le disse quando rimase incinta

Una delle più amate showgirl della televisione italiana si racconta ai microfoni di Belve, il programma di Francesca Fagnani.

Valeria Marini, una delle showgirl più amate dal pubblico della televisione italiana, ha vissuto una lunga storia d’amore con l’imprenditore e produttore cinematografico, Vittorio Cecchi Gori. La loro storia, costellata fin da subito di alti e bassi, oltre alle svariate difficoltà di coppia, è ricordata ancora oggi dalla showgirl e modella con estremo affetto.

La showgirl si è raccontata nel programma condotto da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2, dove ogni settimana vengono invitati noti personaggi pubblici e dello spettacolo, ma anche del mondo della politica, per raccontare la loro storia e altre curiosità. Valeri Marini è stata una di questi e non ha tralasciato nulla della sua carriera e vita privata.

La modella e showgirl, nonché attrice e opinionista, ha raccontato uno dei momenti più belli ma, al contempo più bui, della sua vita. La relazione, durata sei lunghi anni con l’ex produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, è stata protagonista per anni dei tabloid di tutta Italia, rendendoli una delle coppie più discusse e paparazzate del momento.

Momenti di crisi con Cecchi Gori e la rivelazione sulla gravidanza

Come dichiarato tante volte da Valeria Marini, uno dei suoi più grandi desideri mai esauditi, è stato il portare avanti una gravidanza e avere un figlio. La showgirl e modella, come raccontato, ci ha provato varie volte e con Vittorio Cecchi Gori, era decisa a convinta di volere una famiglia.

Purtroppo, il momento in cui la showgirl ha conosciuto l’ex produttore cinematografico, non è stato quello migliore. In quegli anni, Cecchi Gori stava attraversando una grave crisi di carriera e lavorativa, in cui si ricorda anche la famosa perquisizione del 2001 e gli svariati guai giudiziari che ne hanno, inevitabilmente, distrutto la carriera e l’immagine pubblica.

Valeria Marini confessa ai microfoni di Belve che il produttore “Era in un momento terrificante e io l’ho voluto aiutare”. Non solo, la modella stava cercando di avere una gravidanza e, per ben due volte, non è riuscita a portarla a compimento. Valeria Marini racconta anche un momento particolarmente delicato della vita di coppia con Cecchi Gori.

Dopo aver confessato al produttore la nuova gravidanza, quest’ultimo rispose “E come facciamo ad andare in barca?”, ma Valeria Marini ha presto spiegato che “Gli è uscita così, perchè io stavo male. Ma è una cosa fuori luogo, ma usciva da un periodo molto difficile…lui, un uomo molto buono”.