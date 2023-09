Ti fai sei selfie terribili? Ecco il trucco per farli perfetti: starai benissimo

I tuoi selfie sono sempre terribili e non sai proprio come possa essere possibile? Con questo trucco non sarà un problema

Oggi giorno, scattare i selfie è diventata una vera abitudine per tutti noi ma soprattutto per molti aspetti sembra quasi di essere davanti a una nuova forma d’arte. Non si tratta più, semplicemente, di fare una foto per immortalare un momento: ma, senza dubbio, oramai rappresenta qualcosa di molto di più e soprattutto di più complesso, organizzato e studiato a tavolino.

Insomma, da quando siamo andati incontro a una vera e propria diffusione a macchia d’olio ormai dei selfie nella nostra quotidianità, è impossibile pensare di scattarsi una foto senza rincorrere senza neanche rendercene conto la perfezione. Un po’ come se questi auto scatti che ci facciamo non fossero altro che una vetrina, utile dunque per venderci al mondo e per mostrarci a chi ci circonda.

Dietro un semplice selfie, dunque, si nasconde molto di più: non più un semplice scatto veloce, immediato e spesso anche imperfetto. Ad oggi, infatti, sono tantissimi gli aspetti che vengono presi in considerazione come alcune accortezze e trucchetti indispensabili per poter rendere le proprie foto semplicemente perfette.

Selfie, ecco il trucco per farli uscire sempre perfetti

Ebbene sì, scattare un semplice selfie non è poi così facile come pensiamo, ma anzi sono numerosi gli aspetti che ormai dobbiamo prendere in considerazione affinché si possa considerare una foto di qualità. Basti pensare a come, ad esempio, un semplice dettaglio abbia il potere di cambiare tutto il nostro aspetto e anche la forma della nostra foto. Ma quali sono, dunque, i principali accorgimenti che proprio non possiamo sottovalutare quando ci troviamo con il nostro smartphone in mano per immortalare un momento? Continuate a leggere per scoprirlo insieme a noi.

Innanzitutto, cercate sempre di scattare il vostro selfie a partire da quello che è il vostro profilo migliore. Nessuno di noi, d’altronde, è perfettamente simmetrico, e proprio per questo è opportuno conoscere in quale profilo rendiamo meglio in foto. Inoltre, posizione il vostro smartphone più in alto degli occhi: in questo modo, infatti, il vostro sguardo apparirà più profondo e soprattutto grande, con ovale ben definito.

Un trucchetto che pochi conoscono, quando ci si fanno i selfie, è che in realtà la fotocamera sul retro appare molto più efficace di quella interna: sebbene più scomoda, infatti, noi la consigliamo. Inoltre, fate attenzione che non siano elementi in secondo piano che possano rubarvi la scena o rovinare l’atmosfera della vostra foto. Per finire, cercate sempre la luce giusta, naturale e capace di illuminarvi senza ombre e cercate di eliminare quanto più possibile l’utilizzo dei filtri.