Dicono che le coppie veramente felici non postino loro foto sui social: e sai perché?

Uno studio rivela perché le coppie davvero felici non ostentino ciò che fanno sui social network. Ecco i risultati.

Una condivisione costante di tutto quello che facciamo. Assistiamo a questa tendenza collettiva. Eppure, le cose più belle dovrebbero avvenire offline. Per questo, forse, le coppie davvero felici non postano sui social network. La verità in un recentissimo studio scientifico.

Smartphone e dispositivi mobili sono diventati ormai propaggini del nostro corpo. Sì per il lavoro, sicuramente. Ma, soprattutto, per svago, per stare incollati ai social network, che ormai monopolizzano la nostra vita. Una voglia irrefrenabile di condivisione ma, soprattutto, di ostentazione. È il gioco, ormai arcinoto, di Instagram contro la realtà.

Ostentazione della felicità, ostentazione del lusso, ostentazione del divertimento. Conta più quello che appare, rispetto alla vera essenza. Anche chi moralizza, cade in questo errore. Forse riescono a salvarsi solo le coppie che sono davvero felici. Ecco perché costoro pubblicano davvero poco sui social network.

Perché le coppie davvero felici postano poco sui social network?

Un team di ricercatori dell’Università del Kansas ha recentemente divulgato i risultati di un proprio studio che abbraccia il tema di coppie e social network. Gli scienziati hanno spiegato perché le coppie davvero felici non pubblicano (o pubblicano molto poco) sui social network e, al contrario, cosa si cela dietro il comportamento di quelle che, invece, hanno una pubblicazione compulsiva e condividono qualunque momento della loro giornata con gli amici che si celano dietro lo schermo dello smartphone.

Secondo gli esiti della ricerca effettuata, chi pubblica selfie sdolcinati con il proprio partner tende a sperimentare livelli di infelicità inferiori rispetto a chi è più discreto. Lo studio ha coinvolto circa 300 coppie sui loro livelli di soddisfazione sentimentale. E secondo gli esiti, chi pubblica di meno sperimenta livelli di infelicità inferiori rispetto a quelle che preferiscono abusare di questo genere di condivisione. Perché lo fanno? Tendenzialmente per confrontare il loro rapporto con quello degli altri e cercare di emergere, almeno fittiziamente, dimostrare di essere migliori.

Le coppie che, invece, pubblicano di meno, sono più inclini alla ricerca della autenticità e sono molto incentrate su sé stesse, senza volere l’approvazione del mondo esterno. Per loro, come detto, è molto più importante quello che accade offline, che non quello che viene mostrato e ostentato. Vivono la loro relazione con i piedi ben saldi a terra senza voler cercare conferme da un like ricevuto in una foto postata.