Belen Rodriguez, da Mediaset a Rai: cosa sta succedendo

Belen Rodriguez dopo l’addio a Mediaset potrebbe passare alla Rai: le ultime sul futuro professionale della showgirl argentina

Molte cose sono cambiate nella vita di Belen Rodriguez negli ultimi tempi, da qualsiasi punto di vista. La celebre showgirl argentina viene da una estate non facile e ora si trova a dover ricominciare, ricostruendo e trovando nuove certezze.

Nella sua vita privata, questo in realtà è già avvenuto. Dopo la nuova e definitiva rottura con Stefano De Martino, adesso Belen sta frequentando l’imprenditore lombardo Elia Lorenzoni, persona che conosceva da tempo. Amico di vecchia data, che adesso è diventato evidentemente qualcosa di più. Dopo i primi scatti pubblicati sui social in cui la nuova coppia si è rivelata, c’è stata anche la prima vacanza insieme, un romantico weekend sulle Dolomiti.

Dal punto di vista professionale, invece, siamo ancora in attesa di capire cosa succederà esattamente. L’addio a Mediaset ha fatto rumore, la scelta di Piersilvio Berlusconi che ha rivoluzionato la ‘squadra’ tagliando anche altri volti storici è stata piuttosto forte. Per diversi anni, Belen era stata un volto di riferimento del network milanese e veniva da un ottimo biennio alla conduzione de Le Iene.

Ora, per lei, potrebbe profilarsi un nuovo percorso in Rai. Anche se non c’è ancora totale chiarezza su cosa potrebbe accadere. Prova a diradare la nebbia il sito ‘Davidemaggio.it’, da sempre estremamente informato sulle programmazioni dei palinsesti televisivi.

Belen Rodriguez diserta Alessandro Cattelan, c’è un altro programma che la aspetta

Di Belen si era parlato nei termini di una ospitata nel programma serale condotto da Alessandro Cattelan. Una ipotesi che però è saltata.

Presto, però, potremmo vedere Belen in un altro salotto celebre dell’ammiraglia pubblica. A quanto trapela, infatti, la showgirl argentina sarebbe in trattativa per andare a Domenica In da Mara Venier. Ci sarebbero dialoghi in corso tra le parti per avere la sua presenza in una delle prossime puntate del programma di riferimento domenicale.

Molto potrebbe dipendere anche dai contenuti dell’intervista che Stefano De Martino rilascerà a Francesca Fagnani nel programma Belve. E’ verosimile che il conduttore partenopeo dia la propria versione della separazione tra lui e Belen e a quel punto lei potrebbe decidere di rispondere e dare la sua, di visione dei fatti, aprendosi su un periodo decisamente delicato della sua vita. Staremo a vedere cosa accadrà, di certo per i fan di entrambi la curiosità sale alle stelle.