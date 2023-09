Terra Amara, il lieto annuncio dell’attore: per ‘Demir’ è arrivato il grande giorno

Per l’attore di Terra Amara è arrivato il grande giorno: Demir finalmente ha realizzato il suo sogno più grande

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Ormai tutti i protagonisti della serie sono diventati popolari nel nostro paese. A confermarlo non solo gli ascolti della serie m anche la grande curiosità da parte dei telespettatori nel conoscere chicche e curiosità sugli attori.

Tra i più amati troviamo sicuramente Demir, ovvero Murat Unalmis. Beh, pochi giorni fa, quest’ultimo ha lasciato di tutti tutti i suoi fan annunciando un lieto evento nella sua vita privata.

L’attore protagonista di Terra Amara convola a nozze

Murat, nato a Kayseri, in Turchia, nel 1981 è diventato famoso anche in Italia per il suo ruolo nella celebre soap Terra Amara. L’attore con il suo fascino misterioso ha conquistato tutte le fan del bel paese ma anche la sua fidanzata Albena Ilieva. Murat e la compagna stanno insieme da ben tre anni e mai nessuno avrebbe immaginato che i due si sarebbero sposati in così poco tempo e soprattutto senza annunciare le nozze. Forse per mantenere riserbo, la coppia non ha voluto rendere noto il giorno dell’evento per evitare fotografi e copertine.

Infatti, i festeggiamenti sono avvenuti tra amici e partenti stretti. Sul sito turco Sabah, si legge che i testimoni del matrimonio della coppia erano il loro manager Abdullah Bulut, gli amici intimi Zafer Dülger e Suat Keskin. Insomma, tutto si è svolto in maniera intima e privata.

Chi è la moglie di Murat Unalmis, il Demir di Terra Amara

Ma cosa sappiamo sulla giovane e bella sposina? Beh, dando uno sguardo al suo profilo abbiamo scoperto che Albena Ilieva è una giocatrice di Basket di origine bulgara. Nonostante è fidanzata da tre anni con l’attore turco, solo di recente, Murat ha reso pubblica la sua storia. Quello che non tutti sanno però è che per Unalimis questo non è il suo primo matrimonio. Prima di conoscere Albena è stato sposato per un anno e mezzo con un’altra famosa attrice e protagonista della serie turca SBA – Amore in Bianco e Nero a fianco di Ibrahim Celikkol.

La prima foto ufficiale delle sue seconde nozze è arrivata pochi giorni fa, direttamente sul suo profilo social. Inutile dire la gioia e l’emozione da parte delle sue fan che appena lo hanno visto in abito da sposo lo hanno riempito di complimenti e felicitazioni