Diletta Leotta, lo spacco del vestito è esagerato: si vede quasi tutto, fan increduli

Con un outfit super sensuale Diletta Leotta fa girare la testa ai suoi tantissimi fan, lo spacco del vestito rischia di mostrare fin troppo.

Sempre più sensuale e incantevole Diletta Leotta lascia i suoi affezionati e tantissimi fan a bocca aperta, ma questa non è certo una novità. Tutte le volte che si mostra infatti riesce sempre ad incantare il web, è bella da togliere il fiato.

Da anni è approdata nel mondo della televisione e dello spettacolo e cattura continuamente l’attenzione dei fan, non solo con il suo talento ma anche con la sua irresistibile bellezza. Spesso è finita al centro del gossip per via della sua vita sentimentale, con Loris Karius ha trovato il vero amore ed è al settimo cielo.

A pochi mesi dall’inizio della loro relazione hanno fatto sognare i fan con l’annuncio della gravidanza, i due poco più di un mese fa sono diventati genitori per la prima volta. A causa dei loro impegni di lavoro Diletta Leotta e il compagno ad oggi continuano a vivere il loro amore a distanza, però approfittano di ogni momento libero per stare insieme. La nota conduttrice di Dazn dopo il parto è tornata subito in forma smagliante, sui social fa impazzire chiunque con la sua assurda sensualità e la sua bellezza da paura.

Spacco profondissimo e sensualità alle stelle, con un abito mozzafiato Diletta Leotta infuoca il web

Un post pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram ha fatto come sempre il boom di apprezzamenti e like, i fan erano increduli davanti alla sua favolosa bellezza e alla sua sensualità da urlo.

Come molti altri personaggi noti nel mondo dello spettacolo Diletta Leotta in questi giorni si sta recando a diverse sfilate di moda in occasione della Milano Fashion Week. Su Instagram ieri ha mostrato ai suoi seguaci l’outfit indossato per la sfilata di un noto brand e ha fatto perdere completamente la testa a tutti.

Il suo sorriso è meraviglioso ma i fan si sono lasciati distrarre dalle sue forme pazzesche. Il lungo abito verde che indossa è aderente e mette in risalto le sue curve da sogno. Lo spacco centrale è profondissimo, arriva fin lì e lascia intravedere fin troppo. Le sue gambe in bella mostra sono spettacolari, si vede quasi tutto, non appena l’hanno vista i fan sono impazziti. Anche la scollatura è generosa, come al solito ha ipnotizzato il web con la sua fantastica bellezza e il suo corpo da paura.