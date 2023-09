Come sei in amore? Dimmi cosa hai visto per primo in questa immagine e lo scoprirai

By

Sai come ti comporti nella vita di coppia? Fai questo test della personalità e scopri come sei in amore.

Molti di noi sono in cerca dell’amore, di un sentimento profondo che ci investa e ci faccia sentire completi nella vita. Trovare una persona accanto a noi che possa davvero farci sentire bene non è affatto semplice, ma molto dipende anche da quello che noi stiamo davvero cercando e di cosa abbiamo bisogno. Fermiamoci a chiedercelo, ogni tanto.

Puoi iniziare con questo divertente test della personalità: ti basta guardare questa immagine e vedere che cosa ti colpisce per primo. Quello che scegli può dire molto su di te.

Cosa vedi prima in questa immagine? La tua risposta ti svela cosa cerchi dall’amore

Se c’è qualcosa che ti ha colpito in particolare di questa immagine, sei pronto a scoprire come sei in amore e che cosa stai davvero cercando dalla vita di coppia.

1. Hai visto il volto

Se il volto di profilo è la prima cosa che hai visto, l’ambizione è dalla tua parte. Sei una persona che tende al massimo, sei un leader e questo ti rende anche empatico e un ottimo ascoltatore. In amore sai stare vicino alla tua persona, sei una spalla su cui piangere e un grande alleato in grado di spronarla.

2. Hai visto il lupo

Se il lupo è la prima cosa che hai visto, le passioni ti dominano. Sei una persona focosa, in tutti gli aspetti della vita: la vita di coppia deve essere piccante, mai uguale e il tuo partner ti deve saper stupire sempre. Hai un temperamento fumantino e questo potrebbe portarti a tanti litigi.

3. Hai visto gli alberi

Se gli alberi sono la prima cosa che hai visto, devi ancora guarire da ferite passate. In amore hai sofferto tanto e per questo non sai bene che cosa stai cercando al momento. Potresti aver perso la fiducia nelle persone, che ti hanno fatto tanto male: vorresti trovare qualcuno a cui affidarti completamente, ma prima devi risolvere i tuoi problemi personali.

4. Hai visto la casa

Se la casa illuminata è la prima cosa che hai visto, sei legato alla famiglia e alla sicurezza domestica. A prescindere dalla tua età, quello che desideri più di tutto in amore è “sistemarti”, magari stai anche già pensando al matrimonio, ad un figlio o comunque a trovare qualcuno che ti stia accanto per sempre.

5. Hai visto la luna

Se la luna è la prima cosa che hai visto, hai sempre la mente altrove. Ti piace sognare in grande e questo fa di te un inguaribile romantico. Desideri una persona che, quando è necessario, ti riporti con i piedi per terra ma che ti lasci comunque vagare nella tua creatività.