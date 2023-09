I complimenti che tutti facciamo e che in realtà sono offensivi per chi li riceve

Non sempre quello che diciamo con buone intenzioni sortisce lo stesso effetto: alcuni complimenti in verità sono più che altro delle offese.

Per una persona non c’è nulla di meglio di ricevere un complimento, visto che a tutti fa piacere quando qualcuno apprezza un aspetto del loro carattere o del loro aspetto fisico.

I complimenti fanno sentire bene e fanno provare una sensazione di soddisfazione, ma vi sono alcuni casi in cui sì ottiene l’effetto opposto: infatti in alcune circostanze quello che si dice non è percepito come un vero complimento, anche se le intenzioni erano le migliori. Alcune frasi e affermazioni infatti sono come un’offesa celata e bisogna stare attenti nel trovare le parole giuste per esprimere quello che si desidera dire.

5 frasi che in realtà sono parecchio offensive

• Sembra che tu abbia perso peso: anche se in questo caso le intenzioni sono positive, quello che si potrebbe intendere è che la persona a cui ci si sta rivolgendo avrebbe dovuto perdere peso o che prima non era bella come sarebbe dovuta essere. In particolar modo, il peso non è qualcosa di strettamente correlato alle proprie decisioni, per cui è meglio complimentarsi in un altro modo

• Sei così bello come fai a essere single : in genere chiedere a una persona per quale ragione non sia una relazione è sempre di cattivo gusto, visto che si tratta di motivi e, in alcuni casi di scelte personali. Inoltre bisogna ricordarsi che alcune persone soffrono molto per il fatto di essere single e sottolinearlo le farebbe sentire parecchio disagio

• Assomigli a un personaggio famoso: in genere chi fa questo complimento pensa che sia molto positivo essere paragonati a una celebrità, visto che i vip sono molto amati e di solito hanno sempre un bell’aspetto. Quello che non si può sapere è se dall’altra parte il complimento venga recepito allo stesso modo, soprattutto se si fa un paragone con una persona che l’altro non reputa gradevole

• Ora hai un bell’aspetto: questa frase sarebbe perfetta se non vi fosse la parola “ora”, poiché in questo modo si implica in automatico che prima della persona a cui si è fatto il complimento non fosse così bella, ma che anzi avesse parecchi difetti

• Sei coraggioso a indossare quel vestito: il mondo di vestire è una scelta molto personale che ripete i gusti personali e dire a una persona che ha coraggio nell’indossare un certo capo di abbigliamento non è un vero complimento, visto che chi lo riceve penserebbe che semplicemente sta usando degli abiti che gli piacciono e che non c’è nulla di coraggioso in questo