Hai mai parlato mentre dormivi? Le frasi impossibili pronunciate nel sonno

Ti è mai capitato di assistere a qualcuno che parla nel sonno? Le discussioni oniriche possono essere davvero esilaranti.

Si parla spesso di quanto possa essere fastidioso dormire accanto ad una persona che russa, ma meno spesso si fa riferimento ad altre strane o insolite abitudini del sonno. Ci sono persone ad esempio che hanno spasmi improvvisi e possono colpire con un gomito o una ginocchiata il partner, altri che si lamentano e altri ancora che addirittura urlano.

Senza andare per forza agli estremi e al sonnambulismo è abbastanza straniante anche assistere a qualcuno che intavola conversazioni mentre dorme. Sulle prime si rimane spiazzati e può risultare, in base alle conversazioni avute, inquietante, ma una volta superato l’impatto iniziale si può anche vivere qualche esperienza divertente per quanto rimanga comunque un po’ surreale.

Generalmente chi parla nel sonno non è facilmente comprensibile. Non è detto infatti che riesca ad articolare parole vere e proprie, anzi nella maggior parte dei casi si tratta di mugugni indistinti tra i quali si percepisce una sola parola o una breve frase. Tuttavia capita anche che il dormiente sia ricettivo, prununci delle frasi di senso compiuto e addirittura risponda alle domande che gli vengono fatte.

Certo non dovete pensare a delle conversazioni di senso compiuto, visto che la persona che dorme si trova in un contesto differente da quello in cui siete voi. Anche se interaggirà, dunque, lo farà inserendo le vostre parole all’interno del sogno e dunque rispondendo in maniera coerente con l’esperienza onirica che sta vivendo.

Le frasi più assurde pronunciate da persone nel sonno

Per quanto non sia qualcosa di frequente, potrebbe capitare a tutti di sentire il coniuge che parla mentre dorme e di non rendersi conto immediatamente della cosa, di voler capire fin dove si può interagire o quale sia il contesto onirico in cui si trova. Su Reddit c’è un forum dedicato proprio ad esperienze simili e tra i racconti dei vari utenti ce ne sono alcuni davvero divertenti.

Un uomo ha ad esempio raccontato della volta in cui la moglie gli ha chiesto di andare a prendere un taco mentre dormiva. Lui le ha risposto, inizialmente senza rendersi conto che dormisse, che non aveva intenzione di uscire di casa di notte per prenderle un taco e questa ha obiettato che si trovavano già davanti al ristorante messicano.

A quel punto l’uomo si è reso conto che dormiva e le ha detto: “No, siamo a letto” e la moglie: “Certo, perché abbiamo deciso di prendere il letto per andare”. Divertito dalla risposta, l’uomo ha continuato a dialogare con la moglie dormiente e le ha chiesto come fosse stato possibile guidare con il letto fino al ristorante messicano, al che la donna gli ha risposto in maniera piccata: “Perché, adesso mi vuoi dire che non sai guidare un letto?“.

Tra gli episodi divertenti raccontati su Reddit c’è anche quello di una donna che ha rivelato di essersi alzara una notte a causa del caldo. Incapace di prendere sonno, ha deciso di accendere il condizionatore e quando si è rimessa a letto ha trovato il marito seduto con gli occhi chiusi. Poco dopo le ha detto: “Sono un tuo fan, brava“, quindi ha agitato le mani come se volesse fare un applauso e si e si è nuovamente disteso.