I segni zodiacali più empatici di tutti: hanno un cuore d’oro

I cinque segni zodiacali che ti sorprenderanno con le loro capacità intuitive ed empatiche: se hai un amico di questo segno sei fortunato.

Tutti abbiamo quell’amico o familiare che sembra capirci senza bisogno di dirsi niente, o forse qualcuno che sa sempre cosa dire quando la situazione si fa dura, con compassione ed empatia. Ebbene, se qualcuno fra le tue conoscenze è rappresentato da questa descrizione, è probabile che sia nato sotto uno dei segni di cui andremo a parlare a breve. Questi segni zodiacali sono noti per la loro capacità di intuire e comprendere, insomma, per la loro forte empatia.

Parleremo di cinque segni in particolare e chissà, forse per qualcuno di loro ti stupirai un po’, magari nella loro descrizione stereotipata non si parla spesso delle loro capacità empatiche.

L’empatia dei segni zodiacali: quali ne hanno di più

Il primo segno che andiamo ad esplorare è il segno del Cancro. La loro abilità innata di sentire le vibrazioni di ogni ambiente in cui mettono piede è straordinaria. Essendo il segno associato alle influenze della luna, sono considerati “materni”, hanno una forte inclinazione a prendersi cura del prossimo, addirittura sono disposti a mettere i loro cari prima di se stessi. Se un cancro dice di avere un qualche tipo di presentimento, farete bene ad ascoltarli, la loro intuizione prevale sempre.

Il secondo segno è un altro segno d’acqua, i Pesci. Sono spesso visti come i sognatori dello zodiaco, e hanno la tendenza a sentire le loro emozioni in maniera più intensa del normale. Sono molto legati al mondo spirituale ed è per questo che riescono ad arrivare a un livello emotivo superiore alla media. Sono abili lettori delle emozioni altrui, anche quelle invisibili agli altri. Nella lista rientra anche l’ultimo dei segni d’acqua, lo Scorpione. Segno misterioso ed enigmatico, possono sembrare freddi o distanti ad un primo approccio, ma è solo una maschera. Se si sbircia sotto ad essa, si nasconde una fortissima profondità emotiva. Il loro modo di approcciarsi all’empatia è molto più attivo rispetto ai suoi fratelli d’acqua, più azioni e meno parole. Sono maestri nel vedere dietro le apparenze, non è un segno al quale si può mentire facilmente siccome percepiscono le motivazioni dietro alla superficie.

Al quarto posto, troviamo il segno della Vergine. Viene descritto spesso come pragmatico e poco incline all’emotività, ma niente potrebbe essere più falso. Sotto alla loro natura analitica c’è una grande sensibilità ed empatia che si manifesta attraverso il servizio agli altri, con ad esempio aiuti pratici o consigli realistici quando ce n’è bisogno. Sono estremamente attenti ai dettagli ed è da ciò che sfocia la loro intuizione, siccome notano ciò che altri trascurano.

Infine l’ultimo segno della nostra lista è Capricorno. Nonostante sia spesso associato solamente all’ambizione e alla robustezza, sotto la maschera di arrivista c’è un’emotività soffice e nascosta. La loro empatia è la più difficile da notare, siccome è silenziosa e arriva in punta di piedi. Questo segno è quello che ascolterà in silenzio e sempre muto, combatterà al tuo fianco. La loro intuizione deriva dalla loro saggezza: sembrano sempre alcuni passi avanti a tutti gli altri, come se stessero continuamente giocando a scacchi.