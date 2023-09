Sei sempre drammatico qualsiasi cosa accada? Dipende dal tuo segno zodiacale non è colpa tua

Sei una persona drammatica e guardi alla vita sempre con un pizzico di negatività? Beh, dipende dal tuo segno zodiacale!

C’è chi guarda alla vita con uno slancio positivo pensando sempre al meglio e poi c’è chi ha una visione totalmente opposta, negativa ed incentrata sul dramma. E se fosse una questione di segni zodiacali?

Come sappiamo, ogni segno dello zodiaco delinea qualche particolare tratto della nostra personalità che meglio descrive il nostro carattere. Se volessimo parlare dei segni zodiacali più negativi e drammatici, beh di sicuro ci verrebbero in mente loro. Scopriamo di più.

I segni zodiacali che vanno del dramma uno stile di vita: non riescono a vedere prospettive migliori

Se anche il buon Leopardi nato sotto il segno del Cancro era approdato ad una visione della vita secondo cui l’essere umano era per natura destinato a soffrire, secondo quello che era il concetto di pessimismo cosmico, non dovremmo poi meravigliarci così tanto se questo segno d’acqua si caratterizza per essere un po’ troppo drama king nella vita di tutti i giorni.

Di fatti, potremo per l’appunto parlare del segno zodiacale del Cancro come uno dei più drammatici e negativi di sempre. Uno di quelli che non si sforza nemmeno di pensare che almeno una volta le cose possano andargli bene. Diciamo che lo fa per proteggere sé stesso dalla delusione che potrebbe derivare qualora, dopo tanti sacrifici e speranze riposte, le cose non dovessero andare nel verso giusto.

Alla classifica dei segni zodiacali che fanno del dramma uno stile di vita, non manca di certo il segno dei Gemelli che si caratterizza in particolare per questa sua tendenza ad ingigantire le cose e le situazioni, talvolta rendendo il tutto un po’ pesante. Tuttavia, data la mutevolezza che caratterizza questo segno d’aria, dopo poco tende a cambiare umore ed a banalizzare quanto accaduto. Ma basta un niente per ritornare a versare fiumi di lacrime. Insomma, i nati sotto il segno dei Gemelli sono un po’ lunatici per natura!

Alla schiera dei segni zodiacali drammatici si unisce poi il Leone. Sebbene si aggiudichi la corona come ‘Re della foresta’ che sa imporsi come leader, questo è anche uno di quelli che, grazie alla sua creatività, per catturare l’attenzione di una platea saprebbe ben inscenare un dramma in cui lui fa da assoluto protagonista.