Bonus 2023: arriva la svolta per i carburanti. Nuove risorse per gli italiani

I prezzi per il rifornimento di carburante sono insostenibili: interviene il Governo con l’arrivo di un bonus

Non c’è settore della vita di ognuno di noi che, in questi mesi, non sia stato interessato da aumenti e rincari. Quello, però, che tutti noi abbiamo patito maggiormente è sicuramente l’aumento indiscriminato del costo dei carburanti. Perché quasi tutti noi utilizziamo il nostro mezzo per gli spostamenti di lavoro. Ora, finalmente, arriva la svolta: il bonus che tutti aspettavano.

Come detto, non v’è settore della nostra vita che non sia stato interessato da un’inflazione galoppante che ha reso tutti noi molto più poveri. Se si pensa, solo per fare un esempio, che il Governo ha dovuto già da alcuni mesi istituire una carta da 382 euro per permettere alle famiglie più indigenti di fare la spesa al supermercato.

Quello del caro-spesa è solo uno dei problemi, con le bollette di luce e gas sempre più care e che ora, in autunno e in inverno, sembrano essere destinate a crescere ulteriormente. In questi mesi, poi, abbiamo visto diesel e benzina salire attorno o, addirittura, sopra i due euro al litro.

Una situazione nata ormai un anno e mezzo fa, dopo, cioè, l’inizio della guerra in Ucraina. L’allora Governo presieduto da Mario Draghi scelse la strada del taglio delle accise per far scendere i prezzi. Misura che, con il cambio di Esecutivo, non è stata prorogata. Cifre insostenibili che, nonostante le resistenze iniziali, hanno spinto il Governo presieduto da Giorgia Meloni a elaborare delle misure di sostegno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui bonus in arrivo.

Bonus 2023: arriva la svolta sui carburanti

Il Governo, infatti, sta elaborando un decreto legge con misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. Troppo grave la situazione economica nel nostro Paese per non intervenire in maniera concreta e decisa.

Tra le misure previste, quello più atteso riguarda sicuramente il bonus carburante da 80 euro che dovrebbe essere caricato sulla social card “Dedicata a te”. Sostanzialmente andrebbe ad aggiungersi ai 382 euro della carta per la spesa, diminuendo i tempi di erogazione dato che i beneficiari sono stati già individuati e sono le famiglie con Isee fino a 15mila euro.

Per quanto riguarda le bollette è in arrivo la proroga del bonus sociale destinato alle famiglie, quelle con Isee sotto i 15mila euro. Allungata poi dalla vicinissima data del 30 settembre al prossimo 31 dicembre la data di scadenza della garanzia massima, all’80%, prevista dal Fondo sui mutui per l’acquisto delle prime case.