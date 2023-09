Il garante della protezione dei dati personali offre posti di lavoro: lo stipendio è ottimo, controlla i requisiti

Indetto dal Garante della Privacy il concorso 2023 per funzionari amministrativi che punta all’assunzione di 16 nuovi funzionari: ecco i dettagli.

Il GPDP (ovvero il Garante per la Protezione dei Dati Personali) è attualmente in cerca di 16 nuovi funzionari amministrativi. La loro selezione ed assunzione avverrà tramite concorso, per il quale è già possibile avanzare la propria domanda di candidatura presentando la richiesta di partecipazione entro e non oltre Lunedì 27 Ottobre 2023.

Il ruolo ricercato è di Funzionario dell’Ufficio del Garante e può essere ricoperto da laureati con esperienza pregressa, a tempo pieno per un monte ore settimanale di 37,5 ore, solitamente dal Lunedì al Venerdì. I candidati che si aggiudicheranno il bando verranno assunti nel ruolo al livello iniziale, definito “Livello Zero”, al quale si applicherà la tabella stipendiale dei funzionari del Garante.

La presentazione della domanda di partecipazione può avvenire esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale online inPA. A questo, è possibile accedere attraverso SPID, CIE, CNS ed eIDAS. Inoltre, per partecipare alle fasi di selezione i candidati devono essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC), tramite la quale potranno ricevere informazioni e comunicazioni aggiuntive relative al concorso da parte del Garante.

I requisiti da soddisfare e le prove di selezione del concorso

Il Garante ha presentato i requisiti da soddisfare per partecipare al concorso. Sono di tipo generale e di tipo specifico. I primi riguardano prevalentemente il proprio status sociale, come la maggiore età, la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato.

I secondi, invece, riguardano prevalentemente il proprio excursus accademico e professionale, come aver conseguito un diploma di laurea (per il vecchio ordinamento) raggiungendo il voto minimo di 100/110, l’esperienza di almeno due anni nell’ultimo quinquennio nello stesso ambito o in ambiti pertinenti, aver prestato servizio come funzionario presso il Garante per almeno un anno oppure nell’area operativa per almeno 3.

In base al numero di candidature, il Garante si riserva la possibilità di una prova pre-selettiva, alla quale seguiranno due prove scritte, la valutazione dei titoli ed una prova orale. In tutti i casi, il punteggio minimo da raggiungere sarà di 21/30. Per maggiori informazioni e dettagli, è possibile trovare le modalità di partecipazione al bando sia sul sito istituzionale dell’Autorità sia sul portale inPA.