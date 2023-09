Supermercati: arriva l’ondata di sconti e pagherai tutto pochissimo | Come e quando approfittare

Fare la spesa al supermercato è diventato un salasso? Niente paura arriva un’ondata di sconti, approfittane!

L’inflazione nel nostro paese è ormai molto alta e ha messo in difficoltà tutti. L’esborso per la spesa quotidiana al supermercato è aumentato parecchio e molte famiglie si trovano in difficoltà. Dobbiamo districarci, per fare la spesa, tra offerte e giornate spot di sconti nei vari supermercati. Insomma è diventato un lavoro! La flessione degli acquisti è stata notevole e si cerca di correre ai ripari.

Una famiglia media con figli si ritrova a dover scegliere tra i prodotti di prima necessità quello meno costoso e a volte non basta neanche questo accorgimento a far quadrare il bilancio domestico. Il governo ha emanato una serie di bonus per il sostegno alle famiglie ma non è ancora sufficiente; tra pochi giorni parte un’iniziativa nei supermercati, voluta dalla politica, per ovviare a questo enorme problema.

Arrivano gli sconti al supermercato, vediamo in che misura e dove potremmo trovarli.

Si chiama “trimestre anti inflazione” questo periodo che andrà dal 1° Ottobre al 31 dicembre e che dovrebbe permetterci una spesa meno cara; la stima dei costi in più per gli italiani a causa dell’inflazione è stata stimata intorno ai 400 euro, era necessario che il governo prendesse provvedimenti: le famiglie sono in seria difficoltà! Il trimestre prevede sconti su generi di prima necessità, alimentari ma non solo, nei supermercati che hanno preso accordi con il governo.

Come dicevamo, la politica ha preso accordi con le aziende produttrici più grandi come la Barilla, Lavazza, Mutti stabilendo una percentuale di sconti in tantissimi supermercati italiani. Dal nord al sud dovremmo trovare prezzi scontati del 10%, si stima che gli sconti possano far risparmiare dai 150 ai 200 euro nel trimestre. Sicuramente i prodotti che verranno scontati sono: pasta, carne, riso latte, uova, passata, zucchero, cereali e farina ma è probabile che se ne aggiungano altri; anche i detergenti e i pannolini vengono inseriti nel paniere.

Cosa molto interessante hanno aderito all’iniziativa anche le farmacie e le parafarmacie facendovi rientrare anche i farmaci da banco di largo consumo. Per quanto riguarda l’olio di oliva che ha subito un aumento molto elevato, si sta cercando di capire se sia possibile bloccarlo ad un certo prezzo almeno per questi tre mesi. Per la frutta e la verdura, calmierare i prezzi è difficile: i costi sono influenzati da troppe variabili quindi si prevede che ci saranno sconti a livello locale e a seconda dei periodi. I supermercati che aderiranno sicuramente all’iniziativa sono: Lidl, Esselunga, Conad, Carrefour, Pam, Tigre, Famila e Decò ma se ne aggiungeranno altri; comunque per riconoscere se un supermercato partecipa o no sarà apposto all’ingresso un tagliando tricolore.