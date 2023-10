Aurora Ramazzotti, botta e risposta sui social: la ‘sfida’ alla Fashion Week

L’ironia della Ramazzotti sulla fashion week milanese infiamma i social. La settimana della moda più importante è giunta al termine, portandosi via lustrini e pallettes.

Nella capitale lombarda sono arrivati vip da tutto il mondo, modelle e celebrità per assistere e sfilare per le grandi case di moda che hanno presentato le nuove collezioni primavera/estate 2024; designer emergenti e grandi ritorni, come quello attesissimo di Fiorucci, icona pop degli ’70 e ’80.

Tantissime le celebrità giunte a Milano nei giorni scorsi, da Leonardo Di Caprio a Julia Roberts, da Scarlett Johansson a Ryan Goslin, immancabili anche i nostrani Ferragnez, Melissa Satta ed Elisabetta Canalis. Una volta spenti i riflettori e chiuse le passerelle, spicca la scelta e l’ironia della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti tra stile e autoironia

Aurora Ramazzotti ci ha già abituato in passato alla sua ironia tagliente, alla sua semplicità e al suo andare controcorrente, infatti mentre in città si parla solo di glamour, fashion e outfit trendy, Aurora Ramazzotti spiazza tutti, con la sua capacità di prendersi in giro con molta leggerezza.

Aurora ha spesso ironizzato sulla sua immagine, durante la gravidanza, scherzando sul suo pancione e sui vestiti che non gli entravano, anche stavolta, in occasione della fashion week, non perde occasione per scherzare e ridere di sé, senza prendersi troppo sul serio. Forse è proprio questa l’arma vincente della Ramazzotti e che l’ha resa così famosa ed amata sui social: la capacità di prendere le cose con leggerezza e con autoironia, ci è riuscita anche stavolta; infatti, la giovane conduttrice, appare sui social, in procinto di uscire, vestita in pigiama.

Un paio di pantaloni da tuta extralarge, una t-shirt annodata sopra la pancia a scoprire il ventre e un cappello con visiera blu. Non proprio l’outfit che ci si aspetterebbe dopo una settimana così glamour. Tra i commenti stupiti e divertiti dei follower spicca il commento di una fan: “e la milano Fashion Week muta” Aurora continua divertita il siparietto commentando “la che?” ha risposto con l’ironia di sempre che la contraddistingue.

La Ramazzotti appare comunque bellissima e in gran forma; che sia proprio lei l’icona di stile che spicca dopo questa settimana tra grandi Maison, super modelle e star hoolliwoodiane, quel che è certo è che il pigiama non passerà mai di moda e forse neanche l’ironia della nostra splendida Aurora