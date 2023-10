Vedere o non rivedere l’ex, chiedilo alle stelle: i segni che falliranno e quelli che trionferanno

L’oroscopo è sempre dalla nostra parte, pronto per guidarci nei momenti della nostra vita: vedere o non vedere il proprio ex?

Rincontrare o no il proprio ex? Questa è senza dubbio una domanda amletica e a cui nessuno di noi sembra davvero avere la risposta giusta.

Proprio per questo motivo, come spesso accade per le scelte più difficili, in nostro soccorso arriva proprio il nostro zodiaco. Vediamo, dunque, cosa dice l’oroscopo: dovremmo accettare di rivedere il nostro ex?

Ex, dobbiamo rivederlo? A risponderci ci pensa l’oroscopo

ARIETE

Per quanto riguarda il primo segno dello zodiaco, l’oroscopo parla chiaro: rivedere il proprio ex è una pessima idea, perché le seconde possibilità non sono mai quelle più consigliate e soprattutto equivale in un certo senso a perdere in partenza.

TORO

I nati sotto il segno del Toro amano perdonare e tornare sui propri passi, proprio per questo motivo sono sempre pronti a dare una seconda possibilità al proprio ex. Bisogna solo fare attenzione a non cadere troppe volte nello stesso errore.

GEMELLI

Amanti della libertà e dell’indipendenza, in realtà per i Gemelli lasciarci un ex alle spalle equivale a ritrovare un po’ di quella libertà che credevano essere persa. Proprio per questo motivo, ritornare su una storia ormai vecchia equivale a sentirsi in gabbia per loro.

CANCRO

Romantici ed eternamente innamorati, i nati sotto il segno del Cancro non amano chiudere le porte in modo definitivo. Piuttosto, sono sempre pronti a tornare sui propri passi e soprattutto accettare di aver commesso qualche errore di troppo con il proprio ex.

LEONE

I nati sotto il segno del Leone sono persone estremamente orgogliose, proprio per questo motivo per loro ritornare con un ex sarebbe a dir poco impensabile. Dovrebbero scendere a compromessi e soprattutto accettare di mettere da parte il proprio orgoglio: insomma, semplicemente impossibile.

VERGINE

Calcolatori, decisi e organizzativi: nella vita di una Vergine nulla accade mai per caso, proprio per questo motivo quando decidono di lasciarsi alle spalle un ex è perché sono realmente decisi della propria decisione. Ritornare sui propri passi? Non è in nessun modo parte della loro natura.

BILANCIA

I nati sotto la Bilancia cercano sempre di non essere troppo perentori o ancora rigidi nel rapportarsi con gli altri. Proprio per questo motivo, rispetto agli amici dello zodiaco, sono sempre pronti a cedere alle richieste di un ex per un incontro e una rivalutazione della relazione.

SCORPIONE

Orgogliosi e spesso vendicativi, i nati sotto il segno dello Scorpione sono tra i più complessi di tutto lo zodiaco. Di certo sarebbero ben disposti a rivedere il proprio ex, ma per tornare insieme? No di certo, piuttosto per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

SAGITTARIO

Amanti dell’avventura e della libertà, i nati sotto il segno del Sagittario vivono giorno per giorno e senza mai interrogarsi troppo. Proprio per questo motivo, non negherebbero mai un secondo incontro al proprio ex: tuttavia, è probabile che per loro si trasformerebbe ben presto in un incontro d’amicizia.

CAPRICORNO

I Capricorno sono forse i più decisi e determinati di tutto lo zodiaco: lavorano spesso su loro stessi e cercano sempre di non lasciare nulla di irrisolto. Proprio per questo motivo, sarebbe ben concordi nell’incontrare un ex, ma senza scendere tuttavia a compromessi scomodi.

ACQUARIO

Gli Acquario sono i più ribelli e alternativi di tutto lo zodiaco, proprio per questo motivo per loro in realtà non è poi così atipico mantenere dei rapporti anche quotidiani e giornalieri con i propri ex. Insomma, che strano!

PESCI

Per finire, abbiamo il più empatico e dolce di tutto lo zodiaco: i nati sotto il Pesci, infatti, non riescono mai davvero a voltare le spalle al proprio passato e questo potrebbe portarli a non riuscire a separarsi mai del tutto dal proprio ex.