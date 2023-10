Vite al limite, Angela espulsa da Nowzaradan infuriato: le gravi accuse contro di lei

Al centro della bufera c’è ancora uno dei programmi più amati, Vite al limite. Vediamo adesso cosa è successo.

Aria di bufera per il dottor Nowzaradan e per una delle donne che si è affidato a lui per tornare in forma. Questo è ciò che è accaduto a Angela Gutierrez, la quale è stata cacciata in passato dal programma.

La vicenda è accaduta durante la settima stagione del programma trasmesso su Real Time, Vite al limite, una storia in cui la protagonista è proprio lei, Angela Gutierrez. In quell’occasione, il dottor Nowzaradan è andato su tutte le furie e ha lanciato, sulla donna, delle accuse davvero molto gravi. Ma cosa è successo?

Le accuse del dottor Nowzaradan verso Angela Gutierrez

In molti sono coloro che scelgono di prendere parte al programma Vite al Limite, un format in cui si cerca di dare aiuto ad uomini e donne, di tornare in forma e perdere quei chili di troppo. Un programma molto duro che non tutti riescono a seguire proprio perché c’è bisogno di una grande forze di volontà necessaria per non cadere in tentazione e perdere tutti i risultati ottenuti con grande fatica. Insomma, raggiungere questi obiettivi, non sempre è facile come si crede.

Spesso capita che i partecipanti non riescano a seguire il programma del dottor Nowzaradan e che quindi vengano espulsi dal programma, una situazione che è accaduta anche ad Angela Gutierrez. Ma cosa è successo che ha spinto il dottore Nowzaradan a prendere questa decisione?

Angela Gutierrez, nel corso del programma, non era riuscita a dimagrire molti chili e quindi il chirurgo iraniano aveva prendo al decisione di metterla fuori dal suo programma. Oggi però le cose per le si sono messe abbastanza bene. Dopo essere stata espulsa da Vite al Limite, pare che Angela si sia rimboccata le maniche e abbia deciso di mettere tutte le sue forze per dimagrire da sola. Non è chiaro se ha scelto di avvalersi del supporto di un altro nutrizionista o di seguire un percorso in totale autonomia, ma fatto sta che ha ottenuta dei grandi risultati.

Attraverso un video che la donna ha postato su Tik Tok lo scorso maggio, Angela ha voluto condividere con i suoi follower dei risultati molti soddisfacenti. Dal peso di 576 chili, è stata in grado di dimagrire ed arrivare a 261 chili. Un bel passo in avanti per la nostra cara amica Angela.