Rompere una relazione tramite Whatsapp: ecco le uniche eccezioni in cui puoi farlo

Dare un taglio ad una relazione non è mai una cosa semplice, al punto che qualcuno decide di farlo tramite un messaggio WhatsApp.

Quando si decide di dare un taglio ad una relazione, la cosa migliore da fare è quella di alzare la cornetta e spiegare per quale motivo non si sta più bene con il proprio partner. Infatti, per alcuni potrebbe essere una cosa poco gradevole ricevere semplicemente un sms o un email. In ogni caso alcuni terapisti affermano che esistono dei momenti in cui è molto meglio dare un taglio ad una relazione dietro ad uno schermo piuttosto che affrontare tutto di persona.

Cinque sono i casi in cui tutto ciò è permesso, delle situazioni dove la cosa migliore da fare è proprio quella di concludere una storia d’amore utilizzando questi nuovi mezzi di comunicazione, piuttosto che avere un ultimo incontro.

In quali casi è meglio chiudere una relazione con un messaggio WhatsApp

Quindi, come abbiamo visto fino ad ora, ci sono situazioni in cui è molto meglio terminare una situazione tramite un messaggio. Ma in quale occasioni questa potrebbe essere la scelta migliore? La prima ipotesi che si presenta e nel momento in cui la relazione è appena iniziata anche se si sente a pelle che questa frequentazione non va da nessuna parte. In casi del genere, la cosa migliore da fare è quella di evitare di andare avanti ma di dedicare le proprie energie in qualcosa di diverso.

Una seconda ipotesi si presenta nel momento in cui entrambi i membri della coppia hanno le idee chiare e quindi scelgono di lasciarsi e di farlo attraverso un messaggio.

In ogni caso, anche se ognuno dei due è d’accordo, è molto importante che il messaggio appaia chiaro e privo di fraintendimenti.

Una terza ipotesi si presenta nei momenti in cui si è preoccupati per la propria sicurezza. Infatti, spesso potrebbe capitare di trovarci di fronte a relazioni tossiche. In casi del genere, lasciarsi attraverso un messaggio di testo, può essere la scelta più sicura per la propria incolumità. Molto importante è che tale messaggio sia breve, semplice e molto chiaro e al cui interno si spieghi perfettamente che non si vuole più avere nulla a che fare con la persona in questione.

Una quarta ipotesi si presenta nel momento in cui tra i due protagonisti della relazione ci sono molti chilometri di mezzo. Infatti, nel momento in cui ci si riesce ad incontrare raramente, si sa che non sempre le cose possono andare per il verso giusto e quindi l’unica scelta migliore è di mettere la parola fine a tale situazione.

L’ultima ipotesi in cui è valida la scelta di lasciarsi tramite un messaggio è nel momento in cui la propria salute mentale viene compromessa. Infatti, quando la propria psiche viene influenzata dalla relazione, potrebbe essere questo il momento perfetto per tirarsi indietro.