Che buoni i gamberi! Ma occhio a quelli vecchi: come riconoscerli al volo al ristorante

È sempre importante riconoscere i gamberi freschi, soprattutto se serviti al ristorante. Scopriamo insieme un trucchetto per capire se sono vecchi o congelati.

I gamberi sono uno dei crostacei più buoni e apprezzati dagli italiani. Essi hanno il corpo suddiviso in tre parti: il capo (che presenta l’antenna e due mascelle), il torace (in cui sono presenti cinque appendici ambulacrali più tre paia di appendici modificate a massillipedi che servono per il nutrimento) e l’addome. Il nome comunemente usato come gambero indica inoltre varie specie di crostacei sia d’acqua dolce che di mare.

Con i gamberi si possono fare numerose ricette. Essi vengono venduti in pescheria sia freschi che surgelati. In alcuni casi sono scongelati e il costo all’etto è naturalmente inferiore a quello fresco. Mangiare i gamberi fa anche bene al nostro corpo: contengono proteine di buona qualità e nutrienti importanti, come le vitamina del gruppo B e lo zinco che sono utili al buon funzionamento del metabolismo. Inoltre hanno calcio e fosforo, ottimi per la salute delle ossa e dei denti, e contengono anche ferro (che facilita il trasporto di ossigeno) e selenio (un alleato per le difese antiossidanti).

Come riconoscere i gamberi freschi al ristorante

I gamberi si possono mangiare sia crudi (se freschi) che cotti. Quando sono cotti essi servono a eliminare eventuali batteri ed è anche a eliminare in modo più facile la corazza. Spesso quando siamo al ristorante e vogliamo prendere una frittura di calamari e gamberi, o un gambero al piatto, notiamo se c’è l’asterisco che indica se sono prodotti surgelati. A volte, anche se manca l’asterisco, i gamberi non sono freschissimi. Come fare quindi a riconoscere con un semplice sguardo quelli vecchi?

I gamberi non devono essere tenuti a lungo a temperatura ambiente perché si deteriorano molto facilmente a partire dal capo. Bisogna quindi fare attenzione a vedere se esso è staccato dal resto del corpo, se sì il gambero non è fresco. Altro dettaglio è il colore che ha: essi devono essere di un rosa brillante, se sono grigi o verdastri meglio non prenderli. Inoltre devono avere un colore uniforme e non presentare macchie.

Un altro particolare da notare sono gli occhi. Se non ci sono o sono più piccoli del solito, vuol dire che il crostaceo non è fresco. Gli occhi devono essere lucidi e grandi. Naturalmente anche l’odore ha la sua parte e si può capire se un prodotto è fresco o no. Se sono bolliti o fritti non devono essere conservati per più di un giorno. Inoltre i gamberi se congelati e scongelati, non possono essere ricongelati e durano nel freezer per un anno.