Il seno si gonfia in modo voluttuoso con questi 10 alimenti: il chirurgo plastico non serve più

Chi definisce realmente la bellezza? C’è da dire che questo concetto si è trasformato notevolmente nel corso della storia. Quello che veniva considerato bello in un periodo storico, poteva essere mal visto in un altro periodo, e viceversa. Tra le tante, la percezione del seno femminile è uno dei concetti di bellezza che ha subito più cambiamenti.

Tra i Greci e i Romani veniva molto apprezzata una figura femminile snella e non ci si concentrava particolarmente sul seno, che nella maggior parte dei casi veniva apprezzato piccolo. Al contrario, nel Medioevo i seni abbondanti erano simbolo di prosperità e salute, quindi si preferivano. Nel Rinascimento, l’epoca in cui le proporzioni erano il metro di misura per tutto, si preferivo seni non particolarmente abbondanti, ma proporzionati. Tra il XVII e il XIX secolo, ci fu il via libera a corsetti e abiti che proponevano vita stretta e seno abbastanza grande.

Scopri come puoi aumentare il seno con alcuni cibi che hai in casa

Ad oggi, il concetto femminile si è evoluto ulteriormente. Grazie al body-positive c’è stata una forte affermazione di una cultura che apprezza varie forme di corpo, quindi anche seni di diverse dimensioni. Ovviamente, ognuno ha i suoi gusti personali e se preferiresti avere un seno un po’ più grande, potresti seguire alcuni consigli alimentari. La prima cosa da tenere in considerazione è l’acqua. Infatti, idratarsi è la prima regola. Una buona idratazione di almeno 2 litri di acqua al giorno aiuta l’elasticità della pelle e ti farà apparire più tonica. Considera anche l’idea di mangiare delle sarde che, grazie agli omega-3, contribuiscono alla salute anche del tuo seno.

Non dimenticare di condire le tue insalate con l’olio d’oliva, ricco di acidi grassi essenziali e vitamina E, fondamentale per mantenere la pelle tonica. Inserisci nella tua dieta anche delle uova, ricche di vitamina A. Grazie ad essa potrai combattere i radicali liberi e rigenerare la pelle del tuo seno. Che dire delle patate? Sono un alimento gustoso ricco di carboidrati e di vitamina C. Oltre a combattere i radicali liberi, è un antiossidante che protegge dall’invecchiamento della pelle causata dal sole. Anche i mirtilli sono un alleato, grazie minerali come lo zinco manterranno in salute la tua pelle.

Tra i vari spuntini nelle tue giornate puoi optare per mandorle, nocciole e noci. Anch’esse ricche di minerali, come calcio e magnesio, che contribuiscono al rassodare la parte muscolare del tuo seno. Che direi del latte? Qui possiamo soffermarci sul selenio, che con le sue capacità antiossidanti mantiene tessuti elastici.

Il pollo è famoso per essere il cibo degli sportivi. Mangiato due volte a settimana può dare il suo contributo grazie alle sue proteine. Infine, un alimento che non ti aspetteresti è il pomodoro. Grazie al licopene contenuto in questo alimento, avrai un’azione antiossidante che ostacolerà l’assottigliamento della tua pelle. Ricorda che nessun cibo fa miracoli, quindi segui una dieta equilibrata senza dannarti troppo. Del resto, concetto di bellezza è qualcosa di estremamente volubile.