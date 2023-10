Frutta e Verdura, guida all’acquisto per l’autunno 2023: ecco quale comprare e quanto costa

Arriva l’autunno, e con lui nuova frutta e verdura di stagione: cosa possiamo trovare nei supermercati da ottobre e cosa vale la pena comprare.

Ottobre è arrivato, e porta con sé l’autunno, i suoi colori caldi ed atmosferici e l’abbassamento delle temperature, insieme ovviamente alla frutta e verdura di stagione. In tanti amano l’autunno e per rendere l’atmosfera il più ottobrina possibile, si aiutano anche con il cibo e le nuove ricette adatte a questo periodo dell’anno.

Qual è dunque la frutta e la verdura più conveniente nei supermercati in ottobre? Cosa si trova più facilmente e a meno prezzo? Ovviamente sarebbe sempre meglio privilegiare i prodotti stagionali, sia per una questione salutare che semplicemente di gusto, siccome sono quelli che contengono tutte le necessarie sostanze nutritive di cui il nostro corpo ha bisogno in quel momento. Ma oggi come oggi è indispensabile considerare anche la questione economica, e frutta e verdura fresca possono talvolta uscire dal budget. Guardiamo prima quello che si trova facilmente nei supermercati in ottobre e poi paragoniamoli in base alla loro convenienza.

Frutta e verdura autunnale

Iniziamo con la frutta. Alcuni frutti possiamo trovarli in qualsiasi momento dell’anno, in base alle loro varietà, ed in particolare in ottobre continueremo a trovare mele e banane. Però si aggiungono frutti che sanno proprio di autunno, sia per gusto che per colore. Si tratta di: cachi, datteri, giuggiole, cedri, fichi d’india, melograni, pompelmo, uva e pere. Ovviamente, immancabili per gustarsi a pieno i sapori autunnali, in questo periodo tornano anche le castagne.

Per le verdure invece, quelle che possiamo facilmente trovare nei supermercati in ottobre sono: funghi, cavoli, carote, sedano, broccoli, zucchine, zucche e tartufo. Considerando l’ampia varietà di scelta dei prodotti, esistono tantissime ricette perfette per l’autunno che possono essere personalizzate quanto più si desidera.

Prodotti di stagione e convenienza

Parliamo ora di convenienza: ovviamente, non serve neanche dirlo, ciò che converrebbe di più sarebbe consumare i prodotti del proprio orto, o di quello di conoscenti che regalano o vendono ad un prezzo stracciato. Ma anche allora, ci sono dei prodotti che per le quantità conviene prendere in supermercato o dal fruttivendolo.

Il metodo migliore per risparmiare è fare attenzione alle offerte e soprattutto tenere conto della qualità del prodotto in vendita: comprare qualcosa ad un prezzo stracciato che potremmo dover gettare via l’indomani è un grande spreco. Per di più se si considera quanto lontano dobbiamo andare per comprare prodotti di stagione e questa strada la compariamo al loro prezzo, possiamo capire facilmente cosa conviene di più. Se i datteri vengono un po’ di più al supermercato sotto casa e un po’ di meno al fruttivendolo dall’altra parte della città, alla fine della fiera ci converrà comprarli sotto casa.