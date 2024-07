Alessandro Vicinanza, che sorpresa ma non da Roberta Di Padua: cosa ha trovato sull’auto – Video

Dopo aver lasciato “Uomini e Donne” assieme a Roberta Di Padua, Alessandro Vicinanza trova una strana sorpresa.

Durante il corso dell’estate, il noto programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, ferma la sua programmazione. In questo momento, la redazione della trasmissione sta scegliendo i nuovi volti della prossima edizione. Le decisioni più importanti e attese dal pubblico appassionato sono quelle per determinare chi saranno i tronisti o le troniste della nuova edizione del dating show di Canale 5.

Nonostante ciò, i telespettatori vogliono anche sapere quali cavalieri e dame si siederanno nel parterre del “Trono over”. Ad esempio, dopo la sua esperienza negativa come tronista, Ida Platano tornerà al suo posto originale a “Uomini e Donne”? E che fine farà Gemma Galgani? Avrà trovato nel cavaliere Pietro finalmente il grande amore o all’inizio di settembre la loro relazione sarà già finita?

Chi invece sembra proprio non dover rientrare è la coppia formata da Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Durante la scorsa edizione, i due si sono riavvicinati e hanno voluto provare a costruire una relazione insieme. Il cavaliere ha proposto alla sua dama di uscire dal programma assieme. In particolare gli opinionisti – Gianni Sperti e Tina Cipollari – non hanno creduto alla possibilità che questa coppia potesse durare molto nel tempo.

Alessandro Vicinanza e il biglietto inaspettato sull’auto

Nonostante i pronostici negativi, la relazione tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sta procedendo a gonfie vele. I due hanno avuto modo di trascorrere molto tempo assieme durante questi mesi estivi. Alessandro ha persino conosciuto il piccolo figlio di Roberta, durante qualche giorno passato insieme a Formentera. Tuttavia, negli ultimi giorni, Alessandro Vicinanza sarebbe stato ‘beccato’ nel ricevere una sorpresa, ma non da parte di Roberta Di Padua. Ma che cosa è successo veramente?

Alessandro Vicinanza ha pubblicato una Instagram stories di prima mattina. Nel video si vedeva il cavaliere salernitano camminare lungo una fila di automobili per raggiungere la propria. Nel frattempo, raccontava ai propri follower che spesso prende delle multe perché sbaglia a posizionare l’auto, calpestando le strisce pedonali. Tuttavia, quella mattina, non si è ritrovato una multa, bensì un’inaspettata sorpresa. Il cavaliere fa subito notare che non arriva da Roberta Di Padua.

Non vi preoccupate, non si tratta si una spasimante che lascia messaggi d’amore ad Alessandro. Sono delle giovani fan e appassionate di “Uomini e Donne” che hanno voluto lasciare un biglietto con scritto “Sei il migliore, ti adoriamo!”.