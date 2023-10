Un matematico ha trovato la formula perfetta per un risveglio felice: provare per credere

Alzarsi di cattivo umore ogni mattina non è inevitabile: svelata la formula magica messa a punto dagli scienziati per iniziare la giornata in condizioni perfette.

Si tratta di una formula matematica rigorosa, che calcola al minuto la routine necessaria per essere di buon umore. La dottoressa Anne-Marie Imafidon, ricercatrice britannica, ha sviluppato utilizzando una formula matematica la migliore routine mattutina per alzarsi di buon umore.

Questo calcolo tiene conto di ogni fase, dal risveglio alla doccia fino alla colazione. Per molti, avere una buona qualità del sonno è tutt’altro che scontato. Un sondaggio inglese rivela che una persona su tre si alza con il piede sinistro. Come evitarlo? I ricercatori hanno inventato la ricetta per la mattinata perfetta.

Per fare ciò, la dottoressa Anne-Marie Imafidon, matematica e presidente della British Science Association, ha analizzato i dati raccolti da 2.000 cittadini britannici. Questo studio, commissionato dalla marca di cereali Kellogg’s, ha prodotto, secondo lo scienziato, una formula inarrestabile. Scopriamo quale.

Formula per il risveglio felice: se fai così le giornate inizieranno sempre con il sorriso

Innanzitutto dovresti svegliarti ogni giorno alle 6:44 e alzarti dal letto prima delle 7:12. Poi, la scienziata consiglia di fare attività fisica per 21 minuti seguita da una doccia di circa dieci minuti. La colazione, ultimo step della routine, dovrebbe durare 18 minuti.

Un calcolo in 7 passi. E se non sei una persona mattiniera, lo studio dettaglia ogni passaggio per adattare al meglio questa ricetta. Raddoppia il tempo dedicato alla colazione. Aggiungi poi i minuti trascorsi nell’attività fisica e sotto la doccia. Sottrai il numero di ore in cui hai dormito la notte prima dalla raccomandazione convenzionale di 8 ore. Quindi calcola la differenza tra il momento in cui ti alzi e le 7:12. Una volta effettuata l’operazione, i ricercatori consigliano di dividere la somma del tempo dedicato alla colazione, alla doccia e allo sport per le ore trascorse a dormire e ad alzarsi.

Infine, aggiungi il tempo dedicato a svolgere altre attività, come pettinarti o leggere il giornale. Dividere il totale per due. Questo ti dà il numero di minuti corrispondente al tempo ideale che dovresti dedicare al tuo programma mattutino. Lo studio specifica che devono essere superiori a 37 minuti per iniziare bene la giornata. Dopo il Miracle Morning, che consiste nello svegliarsi (molto) presto per aumentare la produttività, questo nuovo concetto ora promette a tutti di affrontare la giornata in gran forma, che tu sia una persona mattiniera o meno.