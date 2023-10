Auto usata? Il risparmio intelligente: i 5 migliori modelli sul mercato

Ricorrendo al mercato dell’usato si ha la possibilità di ottenere un veicolo al passo con gli ultimi aggiornamenti e al tempo stesso di puntare su un forte risparmio

L’acquisto di un’automobile continua a rappresentare un punto di approdo molto importante per la propria vita, dato che segna l’arrivo di esigenze molto specifiche della vita, come ad esempio un’auto per la famiglia. Ad ogni modo, resta sin da giovanissimi l’emblema di un senso di indipendenza, di libertà di movimento. Specie dopo la prima compravendita della vita, ci si accorge come il mezzo a quattro ruote è anche una fonte di ingenti spese.

In effetti, finire a fare i conti con le pendenze che comporta l’auto significa destinare molto tempo, ma soprattutto denaro che non passa inosservato nella rassegna del budget familiare. Inoltre, al giorno d’oggi, il contrasto a queste spese, che vanno dal quotidiano carburante a quello della manutenzione, va affrontato sempre più spesso con una spesa iniziale non indifferente per potere iniziare la politica di risparmio negli anni successivi (così come le auto ibride insegnano).

Auto usate, i 5 migliori modelli sul mercato senza rinunciare al risparmio

Difficilmente nel mercato delle auto nuove il risparmio si presenta all’inizio; esso si manifesterà in un processo di ammortizzamento legato al minor consumo di carburante per chilometro. Gli standard delle auto ibride ed elettriche sono inizialmente onerosi, ma sul lungo termine, i costi di rifornimento vengono abbattuti da una lunga percorrenza, mentre l’ambiente non può che ringraziare.

Certo, i veicoli con un bassissimo inquinamento sono ancora una parte minoritaria sulle strade, sebbene tutte le case produttrici stanno realizzando motori a benzina di tagliare i consumi – importantissimo in un momento in cui la benzina sfiora i due euro al litro. Ma il forte aggiornamento subito dai veicoli negli ultimi anni, ha fatto sì che nell’usato si possano trovare mezzi altamente prestazionali.

Auto usate, risparmiare con questi 5 modelli. Sono i migliori da trovare

Di certo, puntando su un’auto usata, sicura e garantita, la strada verso il risparmio è d’obbligo. Giunti dunque nel 2023, si ha la possibilità di alzare il velo su un rapporto qualità-prezzo davvero ottimale. Da questo punto di vista, ecco quali sono le auto migliori e per quali criteri occorre farci un pensierino.

Cinque sono i modelli che rappresentano le migliori scelte per varie fasce di prezzo. Oltre alla sua naturale indole di icona la nuova Fiat 500 vanta un’invidiabile efficienza sui consumi, specialmente in città. Per un’esperienza di guida superiore, basta affidarsi alla Volkswagen Golf, dal design avveniristico, i suoi interni ampi e un comfort di guida straordinario.

Il comfort e la maneggevolezza sono prerogative di un’auto economica e di qualità quale la Ford Fiesta, ma occhio a curare con costanza la manutenzione. Entrando nel mondo delle berline di lusso, non c’è esordio migliore che la Bmw Serie 3: eccellenti prestazioni e comfort di primo livello. Le grandi soddisfazioni compensano l’alto costo della vettura. Al contrario, andando verso un’auto compatta, la Toyota Yaris è oggi la scelta di tendenza: il modello ottimale per l’uso quotidiano addolcito da una guida piacevole.