Quale tra questi animali notturni ti attira maggiormente? La tua scelta svela il tuo lato “nascosto”

Ti piacciono gli animali notturni? Scegli una di queste creature della notte e scopri il tuo lato più nascosto.

Tutti noi abbiamo parti di noi nascoste che non riusciamo sempre a tirare fuori o che inconsciamente tentiamo di tenere a bada, a non lasciare che prendano il sopravvento per paura o perché, semplicemente, non le conosciamo e non le sappiamo apprezzare. Questo nel bene e nel male, naturalmente. Hai pensato a quali possano essere i tuoi lati più nascosti che non vuoi tirare fuori?

Puoi scoprirlo con questo semplice e divertente test della personalità! Non si tratta di un test psicologico scientificamente accurato – per quelli dovrai rivolgerti ad un professionista del settore – ma di un semplice passatempo che ti consentirà di avere una visione più ampia del tuo io interiore. Scegli uno di questi animali notturni e vedi a quale profilo corrisponde tra quelli indicati più in basso. Mettiti in gioco!

Qual è l’animale notturno che ti attira di più? Svelerà i lati più nascosti di te

Hai scelto seguendo l’istinto? Bene! È il momento di scoprire il tuo lato più nascosto, quello che celi agli altri ma soprattutto a te stesso. Tutto dipende da quali di questi animali notturni ti ha attirato.

1. Hai scelto il gatto nero

Se ti senti attirato dal questo animale incompreso e ingiustamente considerato un portatore di sfortuna, hai una grande paura nascosta dentro di te: di essere incompreso proprio come il gatto. Non fai nulla per compiacere gli altri e all’apparenza sembri sicuro di te, ma in fondo vorresti solo qualcuno che ti stia accanto e che ti capisca.

2. Hai scelto il lupo

L’eleganza del lupo ti ha attirato? Sei una persona molto sociale, che ha bisogno di stare insieme agli altri ma che rischia, se non sviluppa una propria indipendenza, di essere troppo sottomessa al piacere altrui. Cerca di trovare una tua identità e non perderti nella folla, soprattutto sul lavoro.

3. Hai scelto il corvo

Se i corvi ti sembrano i più adatti a te, sei una persona molto profonda e intelligente. Ami osservare le cose da lontano, capire le persone con empatia. In fondo all’anima sei una persona fragile, ma chiediti perché hai paura di far trapelare questo lato di te. Cosa ti spaventa?

4. Hai scelto il falco



Se il falco è l’animale che ti somiglia di più, tendi a distanziarti emotivamente da tutto ciò che ti circonda. Eviti di farti coinvolgere nelle situazioni anche quando vorresti solo essere incluso. Impara a chiedere aiuto alle persone di cui ti fidi, anche se sono sempre poche.