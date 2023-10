Caffè, l’acqua si beve prima o dopo? Ecco qual è l’ordine secondo il galateo

Esiste una regola da seguire quando si prende il caffè al bar oppure l’acqua si può bere prima o dopo a nostro piacere? Scopriamolo insieme!

Eccezion fatta per il caffè della mattina, nonché il primo della giornata, che si beve in silenzio, in una sorta di contemplazione mistica, chiedendosi perché si debba andare a lavorare abbandonando così il letto caldo, morbido e invitante, tutti gli altri caffè sono delle “scuse” per fare un break, una chiacchiera o, perché no, una nuova conoscenza.

In altre parole, il caffè non serve soltanto per fare il pieno di energie al mattino per affrontare al meglio la giornata, ma è un rituale sociale capace con una sola tazzina di scandire tempi e rapporti. E proprio perché tutti, ma proprio tutti, prendiamo il caffè anche nella sua miscela al ginseng o ancora decaffeinato, col tempo si sono consolidate delle regole non scritte che riguardano proprio il modo in cui si beve il caffè.

Il bicchiere d’acqua insieme al caffè si beve prima o dopo? Arriva la risposta definitiva

Che sia al bar o al ristorante, quando si ordina un caffè questo verrà servito sempre e comunque con un bicchiere d’acqua accanto. il sapore forte dell’aroma, infatti, ben si sposa con qualcosa di neutro che cristallizza in una certa misura il caffè in bocca, deliziando il palato. Non è chiaro però se l’acqua vada bevuta prima del caffè o viceversa.

Ma partiamo intanto dalla base: esiste una regola universale da seguire? Se sì, qual è? A queste domande ha risposto al Corriere della Sera l’Accademia Italiana Galateo che ha cercato di fare un po’ di chiarezza in merito. Nello specifico, non esiste una regola unica da seguire pedissequamente. Piuttosto, ci sono delle variazioni sul tema che vanno bene e sono quindi interscambiabili.

“Servire il caffè con un bicchiere d’acqua è un’usanza tipicamente napoletana“, ha spiegato l’Accademia. Ma perché? Diciamo pure come a Napoli il bicchiere d’acqua con il caffè abbia uno scopo ben preciso: “pulire le papille gustative e prepararle ad apprezzare pienamente gli aromi del caffè“, ha sottolineato ancora l’Accademia. L’ordine giusto quindi prevedrebbe prima l’acqua e poi il caffè, proprio per seguire la logica dietro la tradizione partenopea. Tuttavia, non essendoci una vera e propria regola scritta, il galateo permette anche di consumare il caffè prima e bere l’acqua dopo per sciacquare la bocca. L’importante è che il caffè sia buono e bevuto in compagnia!