Alessia Marcuzzi si sveglia così: la foto senza filtri (né trucco) ha conquistato i fan

Con la sua strepitosa bellezza Alessia Marcuzzi incanta il web, anche senza trucco e senza filtri è bella da togliere il fiato.

Le basta mostrarsi per far girare la testa praticamente a tutti, Alessia Marcuzzi è un vero spettacolo e i suoi tantissimi fan non fanno altro che farglielo notare. Questi infatti non perdono occasione per ammirarla in tutto il suo splendore e riempirla di apprezzamenti e like, la venerano.

La nota conduttrice fa parte del mondo dello spettacolo da moltissimi anni ed è riuscita, con il suo talento e con il suo incredibile fascino, a farsi amare sempre di più dal pubblico. Per venticinque anni ha lavorato a Mediaset conducendo moltissimi programmi come Fuego, Festivalbar, Colpo di fulmine, Mai dire Gol, Isola dei famosi, Le Iene, Grande Fratello, Temptaion Island e molti altri ancora. Nel 2021 però ha deciso di dire addio alla rete perché non riusciva più ad immaginarsi nei programmi che le venivano proposti.

Lo scorso anno Alessia Marcuzzi è approdata in Rai al timone di Boomerissima, programma che ha ottenuto non poco successo in termini di ascolti. A breve tornerà sul piccolo schermo con la seconda edizione e i fan non vedono l’ora. Con il suo modo di fare, il suo talento e la sua incantevole bellezza conquista sempre tutti, è davvero uno schianto.

Alessia Marcuzzi stupenda anche al naturale, non ha bisogno né di trucco né di filtri

Curiosando tra i suoi post di Instagram ce n’è uno pubblicato ad agosto che mette in risalto la sua incredibile bellezza, lo scatto ha fatto come sempre il pieno di apprezzamenti e like.

La foto ritrae Alessia Marcuzzi a letto appena sveglia mentre coccola il suo dolce cagnolino, non ha un filo di trucco e non ha utilizzato filtri. Nel selfie in primo piano sorride e lascia tutti senza parole, il tempo per lei sembra essersi fermato. Il prossimo mese spegnerà 51 candeline ed è più seducente e meravigliosa che mai, le sue colleghe più giovani possono solo invidiarla.

L’amatissima conduttrice lascia continuamente i fan a bocca aperta con la sua irresistibile bellezza e la sua sensualità da vendere. Spesso si mostra con outfit sensuali che mettono bene in risalto il suo fisico mozzafiato, di fronte alle sue magnifiche forme i suoi seguaci perdono totalmente la testa. Questi non riescono mai a toglierle gli occhi di dosso e non fanno che ripeterle quanto sia stupenda.