Antonino Cannavacciuolo, la splendida notizia per lo chef: gioia immensa

Non s’arresta il successo di Antonino Cannavacciuolo. Un nuovo riconoscimento da urlo insieme alla moglie Cinzia: quanta felicità!

Una carriera ricca di trionfi per lo chef con sette stelle Michelin conquistate nel corso degli anni. Insieme alla moglie Cinzia continua a portare avanti con successo le proprie attività dividendosi con professionalità dai numerosi impegni lavorativi, che l’hanno fatto apprezzare sempre di più dal grande pubblico.

Lo chef Antonino Cannavacciuolo continua ad andare avanti per la sua strada. Partendo da Vico Equense, si è reso protagonista di una lunga gavetta prima di conoscere l’attuale moglie Cinzia Primatesta. Dalla loro unione è nato un successo incredibile anche dal punto di vista imprenditoriale dando via al progetto del ristorante Villa Crespi. Ora per la coppia è arrivato un nuovo riconoscimento importante.

Antonino Cannavacciuolo, la felicità condivisa con la moglie-socia Cinzia: ecco il riconoscimento

Da anni ormai è un volto noto della tv italiana grazie alla partecipazione ai programmi di successo, come Masterchef. Antonino Cannavacciuolo continua a portare avanti le sue attività con idee innovative: poche ore fa è arrivato l’ennesimo trionfo da applausi per lui e la moglie.

Un nuovo riconoscimento da urlo per lo chef stellato, Antonino Cannavacciuolo, e la moglie-socia Cinzia Primatesta. Sono davvero molto felici per il Travellers’ Choice Best of the Best di Tripadvisor grazie al successo raggiunto dal loro ristorante Villa Crespi che si è classificato al quinto posto come miglior locale del mondo. Ora c’è tanta attesa per l’uscita della Guida Michelin, ma l’anno è stato meraviglioso dopo aver conquistato le 3 Forchette del Gambero Rosso e 3 stelle Michelin. Ora il nuovo trionfo nella classifica dei migliore ristoranti di fine dining di Tripadvisor Deluxe dopo la raccolta delle recensioni dei clienti.

Nella classifica dei migliori 25 ci sono soltanto altri due italiani, come Lorelei a Sorrento e Dolce Stil Novo alla Reggia a Venaria, che possono vantare una Stella Michelin. Villa Crespi è stato così apprezzato per il servizio completo che offre il locale e non solo per la qualità e tecnica di cibo del celebre chef napoletano. Ai microfoni de Il Gambero Rosso Cannavacciuolo e sua moglie Cinzia hanno voluto dedicare questo premio proprio a tutti i clienti che accorrono in numerosi nel loro locale magistrale. La loro fiducia è stata ripagata, ma non hanno intenzione di fermarsi proprio sul più bello per nuove aspettative tutte da gustare.