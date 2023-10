Mal di pancia: campanello d’allarme di (gravi) malattie, verifica i rischi per il colon-retto

Il mal di pancia può nascondere la presenza di malattie anche gravi e per questo è importante essere a conoscenza dei rischi per il colon retto. Ecco cosa sapere.

Il mal di pancia è un fenomeno piuttosto comune e che può avere una molteplicità di cause. Proprio queste devono essere adeguatamente indagate al fine di poter porre in essere il giusto trattamento.

Nei casi più gravi, ad esempio, il fastidio in esame può essere il segnale di malattie anche gravi a discapito del colon retto. In questo senso, è chiaro che un’indagine accurata e tempestiva può rappresentare il primo passo per dire addio al problema.

Il mal di pancia, come già accennato sopra, è un problema piuttosto comune che può avere una innumerevole varietà di cause. A seconda di queste, peraltro, è possibile mettere in atto trattamenti mirati che aiutano a risolvere il problema. E’ importante, infatti, valutare quelli che sono i sintomi e i segnali inviati dall’organismo dal momento che in alcuni casi possono nascondere malattie, anche gravi, a discapito del colon retto.

Mal di pancia, ecco perché non deve essere sottovalutato

Per prima cosa, è possibile affermare che il mal di pancia altro non è che un malessere che si caratterizza la presenza di un dolore addominale. Esso può durare giorni o avere carattere passeggero. Spesso, in abbinamento, possiamo notare anche l’insorgere di altri disturbi tra cui gonfiore, flatulenza, diarrea, eruttazione, vomito e nausea.

Il mal di pancia può verificarsi durante la fase mestruale, ad esempio. In questo caso, si consiglia di prestare attenzione all’alimentazione prediligendo il consumo di verdure, frutta, pasta e riso. Oltre a ciò, può rivelarsi utile utilizzare una borsa dell’acqua calda per rilassare i muscoli o sorseggiare un infuso di camomilla. Chiaramente, il disturbo in questione può verificarsi anche in presenza di episodi di diarrea. A tal proposito, gli esperti consigliano di integrare i liquidi persi bevendo la giusta quantità di acqua come anche di seguire una dieta ricca di frutta e verdura. E’ fatto divieto invece per i cii particolarmente ricchi di grassi e calorici.

Non tutti sanno, poi, che il mal di pancia nella forma acuta può rivelare la presenza di un problema che deve essere adeguatamente trattato. E’ il caso dell’appendicite che, difatti, richiede un intervento tempestivo. Oltre a ciò, è bene rivolgersi al medico nel momento in cui oltre al mal di pancia, si noti la presenza di sangue all’interno delle feci o del vomito o quando la pancia appare gonfia e dura durante la palpazione.

In conclusione, è sempre doveroso precisare che per prevenire in maniera efficace il problema di salute in questione è bene intervenire mangiando i giusti alimenti. Di conseguenza, il segreto risiede anzitutto nell’evitare eccessi alimentari, prediligendo cibi ricchi di nutrienti utili per l’organismo. Molto importante è anche il contributo dei medici di famiglia che difatti devono sapere indirizzare il paziente verso visite specialistiche mirate.

Successivamente sarà poi il gastroenterologo a stabilire la diagnosi e di conseguenza a scegliere il trattamento più adatto. Ciò che conta è mettere in atto tutto ciò che serve al fine di escludere la presenza di malattie anche molto gravi, come quelle oncologiche.