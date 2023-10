Carolina Stramare in intimo nero e pizzo trasparente. Tutto in mostra, quanta bellezza – FOTO

Carolina Stramare stratosferica, in intimo di pizzo nero si mostra come una dea ai fan: tutto in bella mostra, bellezza incommensurabile.

L’estate è finita da un pezzo, ma per Carolina Stramare il passaggio delle stagioni è totalmente ininfluente. La modella, showgirl e conduttrice, quando si mostra, riesce sempre a portare il sole e ad alzare la temperatura del web ai massimi livelli, mostrando un fascino al di fuori di ogni confine.

In attesa di sperimentarsi di nuovo in tv, dopo la partecipazione a Pechino Expressed il coinvolgimento in diversi programmi sportivi su Helbiz Live, l’ex-Miss Italia è richiestissima come modella, tanto che sui social (dove ha un seguito incredibile) continua a pubblicare foto da shooting e campagne pubblicitarie.

Il suo fascino mediterraneo ed il corpo scolpito, fatto di curve da capogiro e slanciato da quasi 180 cm, ne fanno a tutti gli effetti una delle donne più belle del nostro mondo dello spettacolo. Nella nuova foto si è mostrata come una dea in intimo ed il web, in men che non si dica, è andato n tilt per lei; una bellezza incommensurabile, tutto in mostra.

Carolina Stramare in intimo, web in tilt: una dea così – FOTO

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Carolina Stramare ha accolto ottobre in un modo davvero particolare che, in pochissimo tempo, ha mandato su di giri tutto il web. Posando come modella per il noto brand di lingerie Yamamay, si è mostrata sdraiata con un intimo nero che esalta ogni centimetro del suo corpo statuario:

Il divano di pelle nera esalta ancora di più il particolare intimo indossato da Carolina, un sensualissimo body di pizzo nero che mette in risalto il suo corpo marmoreo ed il suo florido décollété, per un effetto vedo-non vedo da mozzare il fiato. Ad aggiungere ancora più sensualità le calze nere, un tocco di classe aggiuntivo ad una bellezza stratosferica che pongono l’attenzione anche sulle lunghe e toniche gambe. Un sogno ad occhi aperti la Stramare, che in pochissimo tempo fa il pieno di like e di commenti.

Il web, in tilt per lei, non ha potuto fare a meno di sottolineare il fascino della modella classe ’99, tanto che qualcuno afferma con certezza: “Penso la miss Italia più bella della storia”. A vederla così, il cuore non può che battere all’impazzata per lei.