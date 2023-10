Test della coppia: basta bugie e scopri il vostro futuro col test veloce che ti rende felice

Che storia d’amore stai vivendo e come credi sia realmente il tuo rapporto di coppia in questo momento? Mettiti alla prova con questo test!

Spesso ci si chiede se il modo in cui amiamo sia sufficiente e adeguato. In altre parole, non sappiamo mai se stiamo dando il meglio per l’altra persona che ci ha concesso l’onore di essere al nostro fianco supportandoci sia nei momenti belli che in quelli brutti.

E se hai qualche dubbio, sappi che è normale: in amore non si hanno certezze. Ma tu che relazione stai vivendo? Ti senti appagato o credi ci sia qualcosa che non va? Prenditi cinque minuti per rispondere al test e capirai tantissime cose!

È arrivato il momento di fare la tua scelta: quale coppia preferisci?

Rispondere al nostro test è davvero molto semplice e intuitivo. Tutto quello che dovrai fare, infatti, è scegliere la coppia che ti piace di più tra quelle proposte e poi leggere il profilo corrispondente.

COPPIA CHE SI GUARDA NEGLI OCCHI

Se hai scelto la coppia che si guarda negli occhi, allora significa che sei una persona molto romantica. Per te il gesto più intimo di tutti è guardarsi occhi negli occhi col proprio partner. Hai bisogno, infatti, di stabilire una connessione profonda col tuo lui o la tua lei, ecco perché in un rapporto non possono mani mancare fiducia e rispetto che sono alla base di tutto. Ma non solo.

Tu credi che per creare il giusto grado di complicità di coppia sia indispensabile mostrarsi senza filtri, solo così vi potreste accettare a vicenda per quello che siete realmente con tutti i pregi e i difetti. Vivi sicuramente una relazione solida e matura, però forse fin troppo seria. L’amore è anche ridere e prendersi bonariamente in giro per strappare un sorriso all’altra persona specialmente se sta male. Prendetevi meno sul serio e amarvi sarà ancora più bello.

COPPIA CHE RIDE

Se invece hai scelto proprio la coppia che ride tra le due, allora significa che sei una persona divertente e ilare e questo tuo modo di fare si riflette anche nel rapporto di coppia. Per te, infatti, la cosa più importante di tutti è poter ridere sempre col proprio partner. Divertirsi, insomma, è la garanzia che tutto sta procedendo a gonfie vele. Anche perché rendere l’altra persona il più spensierata possibile lo vivi come una missione.

E per quanto sia bello ed encomiabile, nella coppia serve anche un certo grado di fiducia e stabilità che passa necessariamente dalla serietà e dalla responsabilità. Insomma, non si può ridere sempre e comunque sorvolando su tutto il resto dei problemi. Prova a fare anche delle discussioni più profonde col tuo lui o la tua lei e la vostra storia sarà ancora più intensa.