Ecco la dieta vegana che fa dimagrire, è molto efficace ma non è per tutti: scopri se puoi farla

Con la dieta vegana è possibile perdere peso in maniera efficace, ma è sostenibile per tutti? Scopri subito se fa al caso tuo!

Senti l’esigenza di metterti in forma e purificare il tuo corpo dopo i bagordi dell’estate? Allora la dieta vegana WFPB – Whole Foods, Plant Based – potrebbe fare al caso tuo. Si tratta, infatti, di un regime alimentare che prevede il consumo esclusivo di cibi integrali, ovvero che non sono stati lavorati industrialmente e non contengono zuccheri raffinati, e di origine vegetale eliminando in toto qualsiasi prodotto di derivazione animale.

Ma non solo. Oltre a essere pensata per perdere peso, seguendo la WFPB è possibile anche migliorare la salute del cuore proprio perché non si consuma più carne, formaggi, latte o ancora uova. Si tratta però di uno stile alimentare davvero radicale e che non è detto possa andare bene a tutti proprio perché si eliminano alcuni alimenti.

Prima di cominciare qualsiasi percorso di dimagrimento, consulta sempre il tuo medico o un nutrizionista che possa studiare una dieta strutturata sulle tue esigenza. Se ti solletica però l’idea di passare a una dieta 100% vegana, intanto prima scopriamo insieme tutti i pro e i contro!

Dieta vegana WFPB sì o no? Ecco a cosa prestare attenzione

Per quanto possa sembrare a prima eccessivamente restrittiva, la dieta vegana WFPB consente di mangiare davvero tantissimi alimenti molto nutrienti e che apportano al nostro corpo il giusto grado di energia. Giusto per rendere l’idea, si può consumare:

Frutta : banane, fragole, albicocche, pesche ecc..

: banane, fragole, albicocche, pesche ecc.. Verdura : cavolfiori, cavoli, broccoli, patate, tutte le verdure a foglia larga ecc..

: cavolfiori, cavoli, broccoli, patate, tutte le verdure a foglia larga ecc.. Legumi : ceci, lenticchie, fagioli, piselli, soia, tofu e tempeh

: ceci, lenticchie, fagioli, piselli, soia, tofu e tempeh Frutta secca e semi : mandorle, noci, semi di Chia ecc..

: mandorle, noci, semi di Chia ecc.. Cereali integrali: non solo pasta e pane integrale, ma anche riso, miglio, avena, quinoa e farro

Ovviamente, tutte le varianti vegetali di latte, yogurt, formaggi sono ben accette così come diversi condimenti come la senape, la mostarda, la salsa di soia, l’aceto, l’olio e tutte le spezie e le erbe aromatiche. Oltre ai prodotti di derivazione animale però, sono off limts tutti quei prodotti realizzati con farina bianca o industrialmente come merendine, snack e dolciumi di ogni sorta.

Seguendo questo regime alimentare ricco di fibre e nutrienti i pro sono davvero tanti. Stiamo parlando infatti di una dieta ricca di antiossidanti importanti per evitare il declino cognitivo e cerebrale del cervello così sempre giovane e attivo. E consumando solo “grassi buoni” come olio, avocado, frutta secca e olio cocco, l’apporto di Omega3 è davvero notevole.

Insomma per perdere peso e purificarsi come si deve questa dieta è davvero l’ideale. Tuttavia, se non si presta la giusta attenzione, a lungo andare l’assenza di carne, pesce, latticini e uova il nostro organismo la risente eccome. Ecco perché questa dieta non va seguita senza prima aver parlato con un esperto del settore.

Mancherebbero, infatti, dei nutrienti fondamentali per la salute del nostro corpo che si dovrebbero aggiungere con degli integratori di vitamina b12 ad esempio per fare il pieno di vitamina D. Per il ferro poi, presente a dismisura nella carne si dovrebbe fare incetta di avena, spinaci, lenticchie, ceci e fichi secchi. Infine il calcio si dovrebbe integrare mangiando verdure verdi, agrumi e latte di soia fortificato con calcio addizionale.