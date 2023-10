Calzini sporchi e macchiati anche dopo il lavaggio? Il trucco per averli di nuovo splendenti

I tuoi calzini risultano sporchi e macchiati anche dopo il lavaggio? Ecco come rimediare: in un attimo torneranno di nuovo splendenti!

Fare il bucato è un’azione che svolgiamo quasi tutti i giorni, soprattutto nel weekend. Molto spesso, lavorando fuori casa tutta la settimana, ci ritroviamo ad accumulare così tanto bucato che non sappiamo proprio da dove iniziare. Ecco perché il sabato o la domenica apriamo le danze con diverse lavatrici: bianchi, colorati, intimo, vestiti scuri e così via.

Quante volte vi è capitato però che nonostante aveste prestato attenzioni ai capi messi in lavatrice, in particolare i calzini bianchi, quest’ultimi sono apparsi sporchi e ancora macchiati? Ebbene, per evitare questo tipo di problema bisogna mettere in pratica un trucchetto. Solo in questo modo riuscirete ad averli splendenti come appena comprati.

Calzini sporchi e macchiati? Ecco la soluzione adatta a te per averli splendenti

I calzini vengono indossati da tutti duranti l’intera giornata. Se in estate cerchiamo di evitare di indossare calzini e scarpe chiuse per non far sudare i piedi, a meno che non sia necessario, in inverno la situazione cambia.

Vanno indossati sempre: sia in casa che fuori casa. Solitamente chi indossa i calzini si divide in due categorie: coloro che amano i calzini scuri (blu e nero) e coloro che invece li amano bianchi. Per quanto riguarda i primi, il problema non sussiste, perché quest’ultimi vengono lavati facilmente. Al contrario il problema nasce con i calzini bianchi che, spesse volte, anche se messi in lavatrice tendono ad apparire ancora sporchi e macchiati.

Per evitare che ciò continui ad accadere non serve utilizzare il bicarbonato durante il lavaggio o usare una dose cospicua di candeggina, ma serve utilizzare il cosiddetto prelavaggio. Quest’ultimo può essere svolto in due modi: